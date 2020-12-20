行事不循正軌，常以利益掛帥，心中只有「一人武林」，並且喜歡以暗器「推特」攻擊、傷人的狂人總統川普，明年1月20日能否下台、交出政權？至今為止，不只是全體美國人民神經緊繃的國內首要之事，亦是國際社會極為關注的全球政治大事。

美國是全球第一個實施成文憲法的國家，其對於政府體制的貢獻主要是在1789年聯邦憲法中所設計出來的「總統制」。這種行政首長組織是當前世界除了「內閣制」之外，採用最多的中央政府制度。長期以來，美國的民主自由受到全球國家的高度重視。然而，川普執政的這4年，也讓世人看到美國民主政治運作下，總統容易恣意、濫權的政治醜陋面。

日前媒體報導，美國聯邦最高法院12月11日正式駁回由德州所發起、要求翻盤賓州在內等4大搖擺州選舉結果的訴訟。由於選舉翻盤無望，川普總統立即在推特發文，除了直接批判最高法院「令人失望」、「缺乏智慧與勇氣」之外，更表明要美國司法部長巴爾（Bill Barr）於耶誕節前提早離職。

以上公然炮轟最高法院的囂張行徑，以及任意開除政府官員的不理性行為，都讓世人看到美式的民主制度，是能產生類似川普此種視法治如無物、毫無民主素養，甚至可謂是行政權獨大的獨裁總統。

長期以來，美國的總統制常給予全球世人一種良好與穩定的印象，主要是過去美國總統的產生來源，大都是由曾經擔任過副總統（如尼克森、福特、老布希）、州長（如雷根、柯林頓、小布希）、參議員（如詹森、歐巴馬）或將軍（如泰勒、艾森豪）等重要職務的人士擔任。也由於上述人物係出身於政治界或軍旅生涯，因此對於美國的民主制度維護與人權法制規範是非常的尊重與遵守。

美國雖然是實施三權分立、總統制的國家，總統的行政權力很大，但過去歷任的總統通常都會以身作則尊重司法制度，並落實民主憲政精神，主要目的就是希望能成為全國人民的典範，團結國內各界的力量，並將美國打造為全球自由民主集團的領導國。

然而，自從商界大亨背景出身的川普總統執政以來，許多政策倒行逆施、決定反覆無常，經常操弄民粹，不只國內民怨極深，造成朝野政黨對立、種族衝突嚴重，連世界許多民主國家亦多所怨言；不只如此，遇到國家重大困境來臨時，例如此次新冠病毒侵襲美國的初期，川普不但不尊重專業意見以解決問題，反而率先帶頭不配戴口罩，此種不良示範的結果，後來終於造成美國人民極大的身體傷害與生命喪失。

12月14日全美50州及哥倫比亞特區選舉人團進行投票，已正式選出民主黨籍拜登為美國下任總統，完成美國大選最重要程序之一。只待國會明年1月6日計票，即能確認拜登總統當選人身分。屆時行事專斷顢頇的獨裁總統川普，即使不甘心下台，即使再有抗拒行動，恐怕都無能為力，畢竟民主的美國，仍是有司法獨立與法治正義的存在。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）