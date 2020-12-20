勞動部12月15日在「公共政策」網路參與平台預告：《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》第19條修正草案，撩起全國聘僱外國人雇主之怒火。

本月初爆出移工確診者在自主健康管理期間，入住醫管公司時睡大通鋪，衛福部認有違反自主健康管理規範，勞動部採認違反《外國人生活照顧服務計畫書裁量基準》，但依現行的《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》得要限期改善後才能開罰。但因移工僅在醫管公司停留1至2天而無法開罰，因此勞動部於15日預告修正僱聘辦法，未來將直接對雇主或仲介處最高30萬元罰鍰，並可依《就業服務法》廢聘、管制申請。

長久以來，勞動部的外勞政策總給人老狗玩不出新把戲的刻板印象。《就業服務法》除重金裁罰雇主、仲介外，並無具體有效的管理辦法。這次修法，醫管中心沒人管，移工出事後還是由雇主和仲介公司負責。漏氣的是，勞動部在新聞沸騰當口，浩浩蕩蕩訪查全台21家醫管公司，其中10家的宿舍環境有缺失，事後缺失名單卻成了「政府不公開資訊」。如今率先開槍預告修法，未來雇主與仲介如果「所託非人」，將予重罰，當然引發民怨。

再來修法邏輯也怪，勞動部不肯公布有缺失的醫管公司名單，人民如何聰明選擇？急就章修法，莫非等待人民「傻傻」被罰？此次事件也凸顯政府長期對醫管公司管理上的缺失，以及法令無法與時俱進，而今不對症下藥，反將裁罰矛頭指向對醫管公司進行「消費」行為的雇主或仲介公司，相當不合理。

而勞動部動輒對人民違反行政法義務的行為重金罰鍰，是否有違反憲法比例原則，過度侵害人民財產權，也值得商榷。

筆者建議，勞動部應建立醫管公司評鑑制度、公告識別標章，在足以讓雇主、仲介辨認前，勞動部應保持原法條，方能取信於民。否則即有政府濫用行政修法權，斂取人民財產之不法的疑慮，苛法猛於虎，危害甚於貪汙。

（作者為台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會顧問）