自蔡總統宣布開放萊豬進口以來，國人普遍憂慮因食安難以把關而危害個人健康，國內養豬業者則因低價萊豬將入侵，擔心衝擊豬內臟、加工、飼料等相關產業，粗估未來虧損將達百億元以上。如此巨大的潛在風險只因蔡政府汲汲於以萊豬換武器，所謂符合自由貿易精神，有助於台灣加入RCEP、CPTPP，則純屬高明的騙術。

即便不談對國人健康與養豬產業的負面影響，在這場不平等的台美交易中，蔡總統宛若不知民間疾苦的富家千金，揮霍民脂民膏以供養美國軍火商，換來的卻不是老大哥的保護，而是兩岸軍備競賽升級可能引發的衝突，台灣不僅未能獲得一絲安全保障，反而成為美方推向抗中火線的馬前卒。

作為最大反對黨的國民黨，在民怨沸騰之際，總算整編2020大選以來潰散的隊伍，慎謀策略，積極對抗執政黨昨是今非、外恭內倨的奸佞行徑。從阻擋蘇揆施政報告、號召群眾和民團一起「秋鬥」、在立法院結合民眾黨進行數波抗爭，再到日前中選會宣告國民黨「反萊豬」、「公投綁大選」兩提案合於規定，若順利成案，反萊豬戰線將從地方縣市、國會擴大到全民與政府對決的公投。

此次公投最顯著的意義是全國人民在承受鴨霸政權近5年的威逼與折磨後，終於在反萊豬事件上找到出口並形成統一戰線。而其間接作用則為泛藍奠定2022地方選舉的勝選基礎。即使親綠學者游盈隆也斷言，蔡政府無力面對反萊豬聲浪，民進黨目前執政的3都4縣，在2022大選中都將岌岌可危。

然而屢從「公投綁大選」獲取選舉利益的民進黨，為了壓制異議，再度凸顯「雙標」個性，運用多數暴力修改法規，使公投與選舉日期分離，以增加通過的難度。再加上蔡總統先斬後奏，突襲式地宣布萊豬進口，不少人擔心就算公投通過，蔡政府也未必埋單。

證諸過往民進黨政府對公投結果不睬不理，劣跡斑斑，此言並非虛妄。但按《公投法》第30條規定，立法與行政機關應依公投結果立廢或修改法律與政策，兩年內不得變更。執政黨若不依法行政，國民黨自當百折不撓，提起訴訟，無論最終判決如何，法律延長賽將使蔡政府開放萊豬的正當性喪失殆盡，而屆時國民黨也可以集結一切可能的力量，來下架這個不公不義的新威權獨裁政府。

解嚴前夕，深諳康德哲學的民進黨元老朱高正，為了戳破威權統治假反共之名，行反民主之實的藉口，曾經高調慷陳康德名言：「政治是高明的騙術。」此話一出，蔚為風潮。今昔對比，若說國民黨的威權統治是偽善假面，民進黨的新威權主義豈不是公然行騙？其假「民主進步」之名，引萊豬、關中天、鬥他黨、禁異議、分權位、占民產（水利會等）等等，這種種封豕長蛇、黨豺為虐的行徑，不僅偽善程度較之舊威權時代的國民黨有過之而無不及，其囂張跋扈的猙獰面孔，早已從高明的騙術，向下沉淪至瞎掰硬拗的蠻幹作風。

朱老大概意想不到，他當初熱血期待發揮民主制衡力量的民進黨，而今甘做全民公敵，成為傷害人民自由、威脅台灣民主的巨靈酷斯拉。

（作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）