儘管拜登即將在明年1月20日就職美國總統，但川普至今仍不承認敗選，發起選舉訴訟、指控對手舞弊作票、煽動支持者遊行抗爭、激化紅藍衝突，拒絕配合政權交接，揚言不搬出白宮、要當最強「釘子戶」；即使下台已成定局，但川普主政4年有如脫疆野馬的行徑，即興式推文的決策、挑動對立的言辭、訴諸陰謀化的衝撞、濫用權力的粗野；最糟的是，大選後，川普如同病毒肆虐，讓美國和全球經歷了「最混亂70天」。

「川普病毒」發作後的主要症狀和強大後遺症，實在難以詳述。對美國而言，川普放任新冠疫情肆虐，帶頭鼓動支持者拒戴口罩，至今美國確診超過1760萬人、死亡達31.5萬人，他卻只想除去首席傳染病權威佛奇，把責任推給中國大陸。

川普陰謀化選舉民意的擺盪，在2018年期中選舉共和黨失利後，找司法部長開刀；此次大選敗選，川普激化各州與華府對立、煽動紅藍支持者衝突、企圖強逼軍隊上街鎮壓；試圖對伊朗開戰，製造國家緊急事態而抗退；結果，不願配合的國防部長艾斯培被開除了。川普選前倉促硬推大法官，為打選舉訴訟鋪路，但選舉訴訟一路敗退，在總統選舉人團選出拜登後，司法部長巴爾就被請辭了。

川普病毒對美國最大的危害是將政局「台灣化」，視政敵為叛國者；把抗中無限上綱成不計代價與手段，務必壓迫中國低頭。川普狂吹政治正確、赤裸裸濫用權力、視民主規則與機構建制如糞土、輕賤媒體輿論、坐視「Black Lives Matter」的黑人抗爭惡化，逃避司法和國會監督、對盟邦背棄信義，讓美國近百年來樹立的民主、人權、自由貿易的普世價值大旗，幾近跌落泥地。

川普為抗中，把台灣和香港推上火線，港版國安法通過後，泛民派潰逃；陸客不來，取代的是共機台海打卡；印度、澳洲幾番和中國對抗後，落得灰頭土臉。川普亂押籌碼，搞國際合縱抗中，卻失信盟邦，最終如戰國時期蘇秦合縱抗秦般，各國更加忌憚秦國強大、且被個個擊破。

川普和中國打了18個月的貿易戰，中國在2020年出口卻創新高，美中貿易逆差繼續惡化。川普讓美中軍事角力和台海危機都瀕臨失控，造成美國國會和一般民眾都感染「抗中病毒」，卸任前對中港官員、中企擴大制裁，加上國會新的國防授權法等，實際把拜登陷入反中的天羅地網，美中很難重新建立「合作式競爭關係」。

川普任內矢言推翻「歐記健保」、反移民；重啟貿易談判、貿易制裁中國，全方位和中國對抗、要讓美國再偉大；但川普徒然槓上160多個國家，對外戰略混亂、強索軍費分攤、拿貿易戰大刀亂砍，連傳統盟邦都不放過，想拉攏越南卻把它列入匯率操縱國；更打臉民進黨政府，台灣和大陸同列匯率操縱國觀察名單。川普任性退出十多個重要國際組織和協議，把「美國例外」變成「美國孤立」。

新冠疫情或許很快會被疫苗擊退，川普終究得離開白宮，但被他摸過的，到處留下病毒，拜登能有抗體嗎？美國何時能痊癒？

（作者為資深媒體人）