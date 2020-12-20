因為新冠肺炎大流行的關係，讓原本處於質變的疫苗產業產生了量變。就拿這次最先問世的新冠疫苗廠家來看，都不是傳統的疫苗大廠，而是藥廠或科技廠。因為整個疫苗產業已由原本的生物科技蛻變為生化科技，新冠大流行只是催化及驗證了這樣的趨勢。

原本的疫苗產業屬於生物科技，必須要利用生物體來產生。例如使用胚胎蛋或細胞株，用以產生所需的病毒或蛋白。生物科技產業最大的弱點是量產，尤其是應急量產更不可能。2009年新型流感來襲時，全球的母雞並沒有因此而動員每天多生幾個蛋，疫苗產量沒有因疫情來襲而成功量產。當時疫苗廠會以使用佐劑或細胞培養來因應，但增量還是有限，疫情是靠著病毒自然消失及藥物協助才得以緩解。

生物科技的弱點可以由生化科技克服，運用化學合成蛋白質的前驅物質，讓人體自行合成疫苗蛋白抗原是技術的關鍵。但這畢竟是在化學工廠裡合成，產量不需要靠母雞決定，絕對可以應付大量生產。這樣的趨勢在新型流感前後就有雛型，因為缺乏大流行的實戰磨練，看不出其優越性，唯有具前瞻的廠家及政府才能洞燭機先，搶得大流行時的發展先機。

民進黨政府是搞社會運動起家的，科技這玩意兒是不懂的，就更別提科技前瞻發展了。如果他們在疫情之初就能了解疫苗的關鍵角色，正確指示疫苗發展的方向，設定期限，立下前瞻購買合同，台灣哪會淪落到必須靠欺騙，才能度過沒法在第一時間取得疫苗的政治難題。

新冠疫苗就是生化科技的產物，產量會是傳統疫苗的數十倍，絕對會在前幾波疫苗打完後變成產量過剩。因為新冠疫苗雖然說是全民疫苗，在打到三分之一人口後疫情就會趨緩，三分之二以後就會停止。只要主要疫情國家打到這種水平，疫苗的需求就會降低，產量當然會過剩，屆時絕對有便宜貨可買。

台灣雖然沒法在第一時間買到疫苗，但仍有反敗為勝的契機。新冠疫苗在台灣應界定為旅遊疫苗，每個欲出境的國民都必須接種疫苗，獲得疫苗護照，台灣人就可自由的出入境，我們當然也可要求來台的旅客一樣要有疫苗護照。台灣的邊界就能以最少的疫苗量達到開放的目的。

台灣不像歐美是疫情嚴重的國家，我們也深信台灣沒有社區感染，我們的醫護、官員及弱勢團體，只要不牽涉邊境管制業務就不需要列在第一波接種名單，在落實疫苗護照後，連邊境管制都可以撤。千萬不要盲目的跟著美國走，美國是疫情最嚴重的國家，需要的是全民防護，優先接種於醫護及官員可以理解。

台灣疫情控制很好，我們要的只是以疫苗進行邊境解封，不要認不清自己，只當美國的跟屁蟲，連賠了夫人又折兵都不知道。

（作者為醫師、退休基層公共衛生人員）