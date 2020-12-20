言論自由在民主憲政史上一直扮演著開路先鋒的角色。從十七、八世紀之交，言論自由就一直被認為是建立一個合理政治體制的必要條件，可以說是在憲法所保障的自由權當中最為重要的。

日前中天新聞台遭NCC以「內控失常」、「資方介入」等為由不予換照。綜合NCC委員所述，與中天「造就韓流的興起」與「政治不正確」有關。更證明了5月的總統府洩密案中，蔡政府透過掌控NCC委員壓制中天新聞等反對勢力媒體的傳聞為實。

想當年在1987年台灣民主轉型的關鍵時刻，筆者代表民進黨就解除戒嚴及黨禁、報禁之後民進黨的合法化，與國民黨展開長達兩年的談判。其中最重要的一點，就涉及到媒體公平性，也就是說國民黨應該要改變戒嚴時期對媒體的管控政策，讓媒體有自由發展的空間，讓各政黨有公平運用大眾媒體的權力。中天的換照風波在民主改革後的台灣媒體史上，是值得大家特別關注的頭等大事。

從1986年民進黨成立以後，台灣島內就興起一陣陣的民主改革風潮，其中言論自由扮演著前鋒的角色。想當年民進黨以提倡自由民主，反對國民黨的獨裁專制統治，向來都以民主、人權的維護者自我標榜。而今民進黨全面執政之後，竟然對中天新聞台予以技術性封殺，這不得不令人震驚。昔日耀武揚威的國民黨已然在野，如今民進黨全面執政，對言論的操控達到了新的高度，竟然敢冒天下之大不韙，以技術杯葛的方式不給予中天換照，這可說是解嚴以來最黑暗的一頁。

西方大哲學家康德早就說過：「言論自由是人民權利的保護神。」言論自由要是得不到充分的保障，那人民的權利就很容易遭到當權者的踐踏。自台灣解嚴到今天逐漸走向民主化這30多年，國民黨執政時期不敢做的事情，民進黨執政當局卻以一種新的法西斯主義復辟來鞏固政權，從「轉型正義」到「國安五法」，迫使中天新聞轉向網路之後，近日竟丟出「網際網路視聽服務管理法」草案，內文明定網路視聽服務者需向主管機關強制登記、設立台灣專區嚴定內容比例，只要NCC認為「妨礙國家安全、善良風俗、公共秩序」就可連續開罰。曾幾何時NCC也負責思想審查？思想審查也能入罪？

中天新聞台講白了，它的錯誤就是不合時宜，跟民進黨主流的台獨勢力相背。但一個民主政治體制，倘若讓傳媒只有一種聲音，不就和過去國民黨威權統治時期民進黨反對箝制思想、限縮創作自由的《出版法》一樣嗎？

如今民進黨執政當局還計畫推出的「網管法」、「數位通訊傳播法」等，不是形同網路時代的《出版法》？不僅給人追殺中天的印象，其目的一樣是要箝制台灣人民的思辨，藉以達到專制統治的目的。如今的民進黨早就背離創黨的理念，又怎麼對得起當年為台灣民主、言論自由犧牲奉獻的前輩呢？

（作者為前立法委員）