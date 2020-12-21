聽說其他同事今天也有到附近遊客成群的大學觀賞多種花卉展，雖然此園區只有單一種花卉燦然綻放，但是整體的視覺風格兼具簡約與清爽，在其有限之中裝填了許多情感，我被花瓣不加掩飾的素顏和溫柔吸引而心動，有如一款蘋果智慧型手機迎戰新款安卓主流機海，黃色的波浪相當漂亮還是優勝。信步而踱，有草籽和小土疙瘩氣味，油菜花老早將我轉換成它的波長、與其脈搏共振。

這段賞花時刻，可留白意，不容墨染。

既然用手機拍照，大家不免講講華為、OPPO、vivo、小米及TCL等3C產品；見客戶該帶哪一品牌，自己用該買哪另一隻手機。遇到有緣人，天南地北聊一聊，也是人生樂趣之一。

手機鈴響與來電通知用一絲絲無線電磁波變成一筆筆科學的數據吐出黑色之絲，纏繭這座花海。雖然視聽覺感知受到變化，也不能阻礙黃色光芒進入眼睛，看見油菜花的綻放痕跡與它的沉著寧靜，也看見它的躁動。

時間過得很快，一轉眼之間就拍好拍滿，只能嘆說：「希望時間可以更長點。」甫踏出花田，突然聽到一陣磅礡的奔騰之聲，自波浪路遠處飄來，就像索爾的鎚子敲擊天空的某道結界。在震撼人心的轟隆隆機械聲中，一輛車如玩大怒神般帥氣現身，鋒頭一時無倆。本想說：「校園裡就不能小點聲嗎？」 一旁同事卻率先講，她老公有在玩車，剛駛過的那輛X牌超跑車價值台幣千萬。聽完，我立馬改口表示：「難怪引擎聲相當響亮。」言談間，車煙早就潑墨一地，棄我們絕塵而去。

老酸奶 咀嚼時光

暮色四合，走過小型遊樂園，在大學城人潮最擁擠的熙街啖食酸辣粉。之後，我們啜飲重慶老酸奶，用一瓶酸奶咀嚼時光的滋味，遊遊蕩蕩，舒放情緒，配上在地傳統漢食麻花，酸奶佐麻花是不失誤的黃金組合。

月亮的弦線灑下，晚上的商鋪生意最好、客人最多，店內人聲鼎沸，錦織出一派熱鬧景象。此處生活機能成熟，商圈橫跨餐飲、眼鏡、服飾與生活用品等各領域，不分本地鮮採與海外遠來，在地名物全擺齊，且為了攬客，店家們無不使出渾身解術，莊嚴肅穆者如祕教默默傳法，喧囂洗腦者挾聲光特效多媒體，產生不同區域的空間向度，充滿活力的多元元素，逛起來其實頗有趣。

月明星稀，夜風徐徐，吹得麵香、飯香、酒味在街角巷弄裡交融流竄，此地飲食口味多元化，從冷凍到常溫，從甜食到鹹食，融合重慶傳統小吃、海外遠來的印度咖哩料理、京蘇滬粵湘滇港菜等特色美食元素。看得到充滿生命活力的商鋪街坊活動，也藉由路燈將自己投射融入這形形色色的人物之中。這是一條流動著生活氣味的街道，風味、意象相當地獨特與觀光夜市的攤販雲集、人聲鼎沸有所不同。一座花園裡本就蘊藏著無限的時空與氣場，一頓飯中也會藏著一個恩典和天堂，生活的世外桃花源就在咫尺，不必遠尋。

辨別女大生的學校，不靠儀器、軟體，靠直覺。

巧遇長駐同事，就興奮跟他分享工廠製造的訣竅與閒聊同事間的大小事、還有附近可以品嘗美食和好逛的地方等等。

習習春風吹爽快的心晟，望著附近有14所高校聚集的柏油路上人潮，幾杯黃湯下肚之後，同事笑笑的臉龐驕傲地說：「不需要用到雲端收集大數據與分析演算技術去辨識人臉或語音，就能以5G的速度智慧分辨前面的女學生是來自重慶大學、或是重慶師範大學、或者是四川美術學院、或是重慶科技學院的學生。」啊不就好棒棒！大家趕快給你拍拍手！我心想大哥你麻蓋厲害啊！以你特殊的技能，假使去台北市公館鬧區排隊等買黑糖青蛙鮮奶，當也能透過快速掃描前後面的目標，而自動分辨出是台大、或是師大、或者是台科大的女學生，沒問題的啦！（全文完）（NO.4／台北）