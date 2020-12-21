無色覺醒》王丰：執政築起言論高牆！禁錮人民思想自由！

中天新聞台司法假處分被台北高等行政法院裁定駁回，代表台灣的言論自由、新聞自由緊縮、窒息被判死刑，這是台灣空前的危機。

台灣還有另一個看不見的危機，是執政黨在台灣這座海島的四周，架設了一道看不見卻密不透風的「訊息柏林圍牆」，執政者天真的認為只要在台灣島的周圍建築這麼一座高牆，就可以在島上實施愚民政策，封鎖外面世界的訊息，方便台灣綠獨當局可以永久執政、永久愚民、永久禁錮及封鎖人民的言論自由和思想自由。

1961年8月近代世界歷史上最著名的柏林圍牆新建完成，標誌著冷戰時期東西方陣營的壁壘分明，東德政府給這道長達167.8公里的圍牆，取名為反法西斯防衛牆。1990年6月東德政府決定拆除柏林牆，3個多月以後兩德最後統一。

我今天不是要講柏林圍牆，而是要講自從2020年新冠疫情之後，世界各國掀起了一股反全球化風潮，這股歪風正吹遍全世界。

12月5日，俄羅斯已經開始在莫斯科，為第一批申請新冠疫苗接種的人，開始檢查身體準備開始施打疫苗。俄羅斯工業和貿易部透露，近期以來俄羅斯疫苗產量將達到200萬劑。

這則新聞顯然在台灣並沒有受到普遍的關注，幾乎在同一時間，台灣的媒體大幅報導英國批准輝瑞藥廠生產的新冠疫苗，輝瑞跟德國生技公司合作研發。其實更早在今年11月17日，台灣聯合新聞網就引述天下雜誌的報導，指出中國大陸的浙江省成為全球第一個「有費施打」新冠疫苗的地方，但是這則消息卻在台灣被刻意的淡化處理。

雖然網絡時代要封鎖消息不容易，但是一個刻意放大、一個刻意冷落，好像大陸浙江俄羅斯莫斯科施打疫苗的事實不曾發生。我們好像生存在兩個不同的星球，生存在兩個不同的平行時空。

中國大陸的嫦娥5號在11月24號升空之後，中國大陸和一些國家地區的報導這則新聞十分熱烈但是在台灣，尤其是一些綠獨媒體去刻意淡化或者邊緣化這則消息，甚至於唱衰或者是冷嘲熱諷，取而代之的卻是無關痛癢、雞零狗碎的一些小新聞，沖淡沖銷中國大陸嫦娥五號的大消息。

例如一家綠獨媒，在大肆報導日本的一個小行星探測器「隼鳥2號」完成小行星龍宮採樣任務返回地球，如果要比較同一時間、同一天發生新聞，中國大陸嫦娥5號「月軌交會對接」準備返回地球的新聞，兩則新聞比較，當然嫦娥5號的事情比較重要。

不論是從天文學的意義，或是新聞重要性而言，台灣綠媒刻意忽視嫦娥5號新聞，刻意突顯日本無關痛癢的「隼鳥2號」新聞，擺明就是帶有非常嚴重的主觀偏見。

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