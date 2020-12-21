日前行政院會通過文化部所提「文化藝術獎助及促進條例修正草案」，將藝術品拍賣所得改採分離課稅，不再併入綜合所得中計稅。如此雖可提升國內交易量，吸引海外交易回流，帶動周邊產業發展，提升台灣在國際藝術品交易市場能見度；然而此種對高所得者減稅、低所得者加稅的分離課稅做法，勢必進一步破壞綜合所得稅（簡稱「綜所稅」）的完整性，以及量能課稅精神，實在不容輕忽。

近三十多年來，從國民所得統計觀察，勞動所得與資本所得分別占國民所得的對比，由1980年代的6比4，轉變成近年來的5比5。然由綜合所得稅申報核定統計知，勞動所得（包括薪資、執行業務、退職金等所得，其中絕大部分為薪資所得）占綜合所得的比重，由以往約占七成，提升至目前約占八成；資本所得（包括利息、股利、租金、權利金、財產增益等所得）則由以往約占三成，降至僅約占二成。此種反差現象的存在，除了受全球化運作影響，資本報酬成長快速，勞動所得比重持續走低外；在課稅方面，資本所得往往享有分離課稅或免稅待遇，也易於移至海外或轉入地下，稅基受到嚴重侵蝕而課不到稅，以致勞動所得占綜合所得的比重上升，綜所稅制已存在嚴重問題。

簡言之，台灣近年來許多資本所得紛紛脫離綜所稅量能課稅範圍，採取分離課稅的方式。例如：金融商品中公債、公司債、金融債券、短期票券等之利息所得，以及結構性金融商品所得，均採分離課稅方式。政府舉辦之獎券中獎所得，也採分離課稅。對於金額相對高的股利所得，可採分離課稅方式計稅，但要與其他的所得合併申報。個人出售土地之增益，課徵土地增值稅，則屬財產交易所得之分離課稅。房地合一交易所得稅，亦屬於分離課稅。未來文化藝術品拍賣所得也擬分離課稅。至於證券交易所得，目前雖然停徵，以往曾經分離課稅過。凡此種種，資本所得紛紛脫離綜所稅的課稅範疇，以致勞動所得占綜合所得的比重已提高至80％左右，綜所稅可謂「名存實亡」。

由上觀之，台灣綜所稅制一再捨棄資本所得，在且戰且走下，朝向分類所得稅傾斜，任其分散與隨波逐流，處於近乎崩解的局面。然在回歸完整綜所稅制已回不去情況下，北歐國家在1990年代初期，陸續採用的雙元所得稅制（dual income tax system），應該可供台灣借鏡。

回顧1930年代前後，西方國家之資本主義運作，受到共產主義革命衝擊、全球經濟大恐慌、兩次世界大戰，以及貧富對立嚴重的影響，面臨嚴峻的考驗，紛紛採取高度累進的所得稅率，寄望取得大量稅收用來推動社會福利制度，改善所得及財富分配不均現象。當時主要國家個人所得稅之最高邊際稅率，大多分布在60％～80％間，美國、英國一度高達90％以上。此種普遍高稅率的現象，直到1980年代中期，各國受到重視經濟誘因的供給面經濟學影響，紛紛改弦易轍，大幅降低最高邊際稅率，大致維持在30％～50％間。然在全球化衝擊下，仍然面臨嚴厲挑戰，資本（或資金）紛紛快速向稅率低的國家或地區移動。

在1930～1980年代這段期間，北歐諸國，尤其是瑞典，曾被譽為「從搖籃到墳墓」悉心由政府透過高度累進稅率推動社會福利制度的國家。然在全球化衝擊下，已面臨財源困窘的局面，必須在稅制上有所更張。北歐諸國為期提高租稅在國際上的競爭力，降低資金外移誘因，同時藉以吸引外資，採取雙元所得稅制有其不得不然的苦衷。然而，對資本課徵相對較輕的稅，實在有違社會正義精神；問題在於政府若收不到稅，如何量能課稅？又如何有財源融通社福支出，達成所得重分配的功能呢？

在全球化、國際化之大勢所趨下，資本在國際間流動力遠高於勞動，若是世界各國無法協同一致的對資本課徵相同的稅率，資本勢必會往稅率低的國家移動，國際間租稅競爭勢難避免。此時雙元所得稅制透過單一比例稅率對各類資本所得課稅，可以維持資本所得間的租稅中立性；並且在吸引投資、促進生產、增加就業，以及追求成長之驅動下，反而成為難以抗拒的課稅制度，尤其對小型開放經濟體系為然。

反觀台灣現行的泛綜所稅制，既疊床架屋，又支離破碎，離課稅公平與效率目標甚遠。而力挽狂瀾、另謀出路的方式，就是將原本各自分離課稅的各類資本所得，整併成課徵相同稅率的資本所得稅；同時取消對資本所得的各項減免稅，以期擴大稅基並降低逃漏稅誘因。至於勞動所得則採累進稅率課徵，並提供適足的扣除額。而在打造具國際競爭力的租稅環境之同時，政府必須加強教育投資、醫療照顧、弱勢者生活保障等，甚至開徵（淨）財富稅，增進財稅政策的公平性。這些都是順勢而為的配套改革，值得政府當局慎重評估。

(工商時報)