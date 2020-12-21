兩岸相互敵視氣氛日益高漲，大陸《人民日報海外版》旗下微信公眾號「港台腔」，日前轉載經常發表政評的退役少將于北辰對共軍攻台軍演的評論，刻意以「大陸城鎮都是土房子？」為標題，諷刺意味十足。無獨有偶，大陸「觀察者網」也推出「2020年台灣段子合集」，引起大陸網民對台灣名嘴乃至整個台灣的圍攻。

早些年諸如「茶葉蛋」、「榨菜哥」等話題曾在大陸網路暴紅，但都屬於偶發性案例，影響有限，如今卻是與官方有關的涉台媒體操作，就令人十分憂心。首先，名嘴是台灣政治的「奇葩」，危言聳聽、反智的言論有一定渲染效果，對社會底層可能有效，但多數民眾一笑了之。近來陸媒卻頻繁把名嘴危言聳聽的言論當做日常新聞報導，讓大陸民眾誤以為這是台灣的主流聲音，這就不對了。

蔡政府上台後，陸媒或許有「輿論鬥爭」的政治需要，經常拿台灣名嘴當出氣筒。過去多拿泛綠、偏獨名嘴做文章，近來卻開始對藍營、反獨背景的名嘴或政治人物不客氣，多次挑起大陸網路民粹跟進攻擊，無差別打擊讓一些對大陸友好的台灣媒體人心寒不已，兩岸心理距離更加遙遠。

大陸媒體偏好炒作台灣名嘴反智言論，當然有對內的眼球效應、輿論影響、疏導民意的考量，也多少蘊含了對綠營惡意攻擊歪曲大陸「對等反制」的無奈和不滿。但正如一句名言 「你終將會變成你最討厭的樣子」，陸媒的一些操作手法跟綠媒有樣學樣，如炒作台灣軍機「投誠」降落廈門的謠言，再如近期個別涉台學者更是朝「網紅化」、「名嘴化」發展，語不驚人死不休。

在兩岸媒體的同時操弄、煽動之下，充滿敵對、嘲諷的負面言論，已經形成惡性循環，其影響不可小覷。從表層來看，大陸民間尤其是年輕人對台灣的印象，早就與10年前「台灣最美的風景是人」漸遠。從深層來看，北京以「融合發展」、「和平統一」為基點的兩岸論述，已經受到自身輿論日趨尖銳的挑戰，加劇了兩岸關係的敏感性和複雜性。

當民進黨祭出《反滲透法》、縱容側翼獵巫所謂「紅媒」、在台灣輿論形成「親中有罪，反中有理」的寒蟬效應，蔡政府動輒以政治考量給大陸駐台記者予以重重限制和無理處分，兩岸新聞媒體交流已經異常艱難。在這樣的背景下，大陸涉台媒體應該擔負起融合兩岸的責任，以更高的格局和胸懷，撥開網路民粹的迷霧，去發現和挖掘台灣社會真實的聲音。

很多人悲觀地認為，「最美風景是人」在兩岸關係語境中已經一去不復返了，其實不然。今年兩岸輿論場，看似被疫情導致的仇恨情緒所裹挾，但這並非兩岸民意的全貌。

例如，不久前台灣國家海洋研究中心4名潛水人員遇險，被大陸漁船救起，這則新聞最初在台灣網路的反響強烈，台灣網民紛紛感謝大陸漁民善舉，這本應是一個兩岸「暖新聞」、「最美風景依舊是人」的好題材，有助於緩解疫情之下兩岸民間對立情緒，但大陸官方僅以一篇輕描淡寫的說帖帶過，陸媒亦沒有跟進報導，很快又被其他訊息淹沒。

再以台灣官方處理疫情中兩岸事務為例，從最初賴清德主張兩岸應合作，到蔡總統在武漢包機降落時對兩岸參與執行人員表示肯定，蔡政府高層並不放棄透過疫情向對岸釋放善意。但因為眾所周知的原因，加上美國大選前中美激烈對抗的背景，兩岸深陷敵意螺旋至今。不過，最近大陸航空公司拒絕承認寫有「武漢肺炎」的核酸檢測報告，一向「衝衝衝」對大陸極不友善的蘇貞昌院長，卻低調表達尊重，這個跡象說明蔡政府也深知「轉彎」的重要性。

台灣內外環境逐漸轉變，蔡政府「親美抗中」路線將會轉彎，這是現實情勢所迫，也是台灣主流民意所需，應鼓勵和肯定這種「轉彎」，而不應投以冷眼或嘲諷。

近期大陸多位涉台重量級學者直言，希望兩岸利用外部環境緩和的契機，盡快修復關係、降低對抗。無論是大陸官方、媒體，還是台灣有心改善兩岸關係的人士，都應該從找回兩岸民間要求交流合作、和平發展的「真實民意」開始，從找回兩岸交流「最美的風景是人」開始，透過民間關係的回暖，逐步讓兩岸關係重返正軌。