大陸中央經濟工作會議落幕，這次會議更側重民生議題，以提高消費的需求側管理，帶動供給質與量的提升。

有三個面向值得注意，一是要有序取消一些行政性限制消費購買的規定充分挖掘縣鄉消費潛力。這代表大陸會逐漸取消一些行政性限制消費購買的規定，充分挖掘縣鄉消費潛力，並合理增加公共消費，提高教育、醫療、養老、育幼等公共服務支出效率。

二是解決好大城市住房突出問題，及規範發展長租房市場。房價降不了，自然沒人敢消費。在大陸不少地方，租房者往往享受不到購房同等的公共服務保障，租房市場也存在一些黑仲介、隨意漲價、房租欺詐等亂象。這次會議明確提出住房租購同權，出發點在於保證租房居民和購房居民在公共服務獲取上的平等性。

三是強化反壟斷和防止資本無序擴張，及加強保護消費者權益。這從整頓螞蟻金服已可看出。大陸平台經濟經過迅猛發展，在壯大自身的同時也為經濟發展作出了貢獻，為人們生活帶來了便利，但其無序擴張、任性行為也造成負面能量。在競爭、消費者權益保護等方面，也存在需要矯正和改進的地方。

如同中央經濟工作會議公報中所強調，辦好自己的事，最後不外乎，如何讓人民過好日子，人民好，國家自然強。大陸在提升消費的同時，也會創造不少新商業模式，值得台商留意。