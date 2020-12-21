放寬含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉進口的行政命令，即將在立法院院會表決，府院、民進黨及立院黨團罔顧民意，堅持要將這個不公不義的決策強渡關山，即使民意如火山爆發噴出岩漿，令民進黨立委及縣市長承受極大壓力，尤其國民黨操作罷免「萊豬立委」，不少綠營政要深恐變成「萊委」而受傷，但民進黨政府卻為了維護威權而硬幹到底。

自蔡英文總統獨斷宣布這個未經協商的決策後，民間秉持科學數據、各國對策、產業鏈、食品安全等方方面面力陳不應開放萊豬進口。包括蘇偉碩醫生等專業人士紛紛警示安全疑慮，政府相關首長只會拍胸脯保證安全，卻未提出令人信服的論據與措辭，對於可能的安全漏洞也提不出防範與補救之道，民眾的不安與恐懼與日俱增。惱羞成怒的蔡政府首長們，竟以恐嚇方式企圖堵住專家之口，搬出去年利用多數席次胡亂通過的《食品安全衛生管理法》條文，告發蘇醫師，企圖將他移送法辦。

警方雖憚於民意反彈而暫緩約談蘇醫師，但衛福部主動告發，誣衊蘇醫師散布謠言，檢察官表示將啟動偵查，蘇醫師可能面臨最高3年的徒刑。蔡政府不但侵犯人民的言論自由，更進而構築保衛政權免於人民監督的防護網。蔡政府全面執政以來，通過修訂法律、偏頗決策與嚴厲懲處等手段，打壓人民的言論自由，什麼國安五法、《社會秩序維護法》、《衛星電視法》、《食安法》等全都變成鋒利的刀劍，架在人民脖子上，遇有妨礙官威、發表異議或不願苟同者，動輒嚴刑峻法伺候。蘇醫師只是諸多受制裁者中的一個最新案例。

國家機器追殺蘇偉碩

面對民意的反彈與公義的訴求，民進黨政府對這個荒誕決策不動如山，綠委準備強行以多數暴力護航闖關，甚至在告發蘇醫師引發政府濫「查水表」的惡評後，退輔會竟發新聞稿嚴詞抨擊曾是榮總醫師的蘇偉碩，連民進黨政務官都看不下去，忍不住私下表示「笨死了」，直指退輔會提油救火，塑造蘇醫師受害者的形象與知名度。

承辦其事的衛福部食藥署更是執迷不悟，發布新聞稿指蘇偉碩若願意公開承認散播於網路上的訊息錯誤，並修正相關圖文與影片內容，衛福部願意視情形，向警方補充澄清資料。至於是否因此撤告？食藥署仍然堅稱蘇醫師製造謠言，蘇醫師因而怒批「衛福部根本是渣男行為！」蓄意讓警方威嚇有不同意見的人，連他收到通知書都有些冒冷汗，遑論其他醫界有異議的人，「就是要恫嚇、壓抑不同意見，形成寒蟬效應」。民進黨政府自恃選戰中獲高度民意支持，因而高傲執政，根本不把民意與民怨放在心裡，只圖貫徹黨意，追求黨利，雖遭受基於公義而鮮明反對的力量，仍在錯誤的道路上繼續前進。

蘇醫師曾是配合民進黨反美牛進口的大將，他護衛食品安全的立場未變，轉變如髮夾彎的是民進黨。猶記約十年前民進黨發動上街反美牛，時任民進黨主席的蔡英文拿著麥克風疾呼：「我們遊行有一個很重要的目的，就是要保護我們大家的健康，保護我們的爸爸媽媽、我們的朋友、我們兒子女兒，我們全體國民的健康。」蔡英文又痛批：「我們這個政府，在處理毒牛問題的時候，從來都沒有跟我們商量過，沒跟國會商量，也沒跟在野黨商量，更沒有告訴我們的社會大眾......這個政府違背民主原則，違背透明化原則，這個不是我們選出來的民主政府。」

當年反美牛的人落跑

現在蔡英文無條件開放美國萊豬進口，過程全然黑箱，決策完全霸道，一點都不民主。蘇偉碩的堅持對照蔡英文的變節，民進黨有什麼臉把蘇醫師移送法辦？ 民進黨政府執意站到人民對立面，堅決把不公不義的政策蠻橫貫徹，必將付出重大的代價。

今天對人民的怒吼與專家的諍言置若罔聞，受挫與受害的人民是不會罷休的，必然在公投與選舉中抒發民怨，教訓民進黨；專家與業者也不會因畏懼而閉嘴，畢竟這是攸關食安與民眾健康的重大課題，絕不會因為受到執政當局威權恐嚇而噤若寒蟬。

民進黨政府若再濫行不義到底，決心與民意對抗到底，那就準備迎接下一場敗選吧！