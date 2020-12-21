桃園市議員王浩宇的罷免案將在明年1月16日投票，這是繼今年6月高雄市民對前市長韓國瑜行使罷免投票後，第一個完成各階段法定程序的罷免案，投票結果具指標性意義。

今年6月6日的韓國瑜罷免案，成功關鍵在於「國家隊」的介入，在民進黨發動體制內外各種資源的瘋狂操作下，罷韓風潮勢不可擋，政治的理性力量根本無法力挽狂瀾；罷韓之後，全台各地隨之掀起另一股罷免「罷韓政客」的怒潮。

的確有不少人將這股反制力量，視之為「以其人之道還治其人之身」的報復性罷免，而從政治運作的相對角度看，這種反應亦無可厚非，但更重要的是，還要回到罷免案的本質上來省視。

王浩宇在全台打開知名度，是從惡質修理韓國瑜開始，以他的從政歷程與表現來看，可謂典型的抓風向政治投機分子，從投身綠黨訴求桃園市教育與地方建設，爭取選區藍營支持者認同起家，等選上議員後就不斷透過網路操作各種熱門議題，甚至不惜製造謠言蹭熱度，只為增加個人知名度，最後更從綠黨成為民進黨，而且表現得比民進黨更民進黨。

王浩宇被謔稱「全國不分區議員」其來有自，市議員職權內該管的不管，不該管的卻拚命去蹭、對執政黨更是歌功頌德，完全違背原有的理念，乃至民代應有的角色。

眼見罷免案通過的機率越來越大，為了脫困，擅於政治精算的王浩宇變本加厲，轉而尋求綠營庇護，把自己的罷免案和藍綠對決緊緊掛勾，除了強力護航行政院長蘇貞昌的統編事件，而且力挺民進黨政府的萊豬進口，還不惜硬扯「這裡面有賽德克巴萊嗎？」的奇怪言論。

罷免王浩宇已成為藍綠攻防指標案件，國民黨需有整體策略，因為沒有再輸的本錢了！