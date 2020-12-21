2020年極為特殊，回想今年年初，誰能料到人類這一整年會轉戰於「存在」與「虛無」？青山綠水、街頭巷尾、劇院商場、節慶歡敘，這些好像平素都能提供人們「存在底線」的種種切切，今年卻遭遇到那「虛無縹緲」的新冠病毒，翻來覆去地宣示了它的朗朗乾坤。在年終結算這一場史詩級對抗的時刻，我猛然體會到存在主義的力度。

存在主義是20世紀中葉的西方主要思潮，主旨是追究生命的意義。領銜的哲學家沙特主張「存在先於本質」：一個人的抉擇決定了他的存在，他怎麼做抉擇，便說明了他的存在並呈現出他的本質。哲學家卡繆在人生的荒謬之中看到反抗、自由與熱情，體會到「我反抗，所以我們（而不僅僅是我）存在」，他將存在主義帶向人道主義。而女性主義奠基者波娃身體力行，要終結女性的第二性地位。

在第二次大戰前後出生的那一世代都受到存在主義很大的影響，今年過世的美國最高法院大法官金斯柏可以說是實踐人物代表。她是拓荒者，從70年代開始為女性平權努力，獲得了驚人的成就。她在法庭40年，自己不凡的一生也成為理念的寫照，她的抉擇決定了她的存在，並且呈現出傑出的本質。在美國史上145位大法官之中，沒有任何一位得到人民的讚譽超過金斯柏。

另一位代表性人物或許便是川普總統。川普不斷地證明自己擁有極為強大的生命力，無時無刻不向形式與秩序宣戰。他深信力量意志，將自己塑造為一個準「超人」，活脫是存在主義的先行者尼采的信徒。他與金斯柏的意識形態大不相同而爭議甚鉅，但是他們的生命力、存在先於本質的行為模式卻非常相似。「我反抗，所以我們存在」，金斯柏用於平權，川普用於反建制、重新關注被遺忘的族群，俱為偶像。

相對於川普的是候任總統拜登。拜登一生私德與操守的瑕疵也多，只不過如今攻守勢易。他在1988年第一次出馬競選總統，因為各類抄襲事件被揭發而倉皇退出。他從政47年，乏善可陳，今年年初他在民主黨黨內初選幾乎慘敗，最後卻由於政治立場溫和，具備大選勝算，而被民主黨各派推舉為共主。

兩黨競選期間，他極盡低調，藉疫情打擊川普，令大選一變而成為「對川普疫情政策的公投」，結果竟然像司馬懿避戰孔明，將存在主義者川普擊倒。

最令人感到意外的勝利者，應當是開發新冠病毒疫苗的幕後英雄：賓州大學生物化學家卡里科教授（Katalin Kariko）。卡里科原籍匈牙利，1985年移民美國。她一生的研究，篤信mRNA的治療潛能，屢戰屢敗而屢敗屢戰，最後終於在今年大放異彩。輝瑞耵咩瑋N和莫德納分別推出兩大疫苗，雙雙利用了她的研究成果。疫苗開發通常需要5年；沒有她的40年，怎能會得到僅僅耗時10個月這般異常的迅猛突破？她在2005年發表的論文，構成了兩大疫苗的理論基礎，如今拿諾貝爾化學獎的呼聲正高。

卡里科的科研奮鬥，長夜漫漫，在業界不看好mRNA研究的邊緣掙扎，可是卻勇於與世俗決裂，忠於生命力，最後完成超越。她打敗虛無，造福人類，真是一個不折不扣的存在主義者。

面對「虛無」逆流，「存在」的力量令人感動。

（作者為法學博士、美國律師）