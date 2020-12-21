前榮總醫師蘇偉碩發表反對萊豬言論被「查水表」，還遭退輔會人格追殺。其實不只是蘇偉碩，近來因為言論被「查水表」的案例頻傳，中天新聞台被迫退出52頻道就是活生生的例子，政府利用國家機器箝制言論的恐怖氛圍正瀰漫整個社會。

蘇偉碩事件起因於他多次宣導萊劑毒性及其對人體的影響，沒想到卻遭高市警三民二分局「查水表」通知約談。分局表示，他們是接獲上級機關刑事局指示辦案，理由是衛福部發現蘇在網路上發表不實訊息，向內政部警政署告發，並交由刑事局偵辦。

蘇偉碩對於萊豬的言論見人見智，無論如何，人民對於政府政策有討論和發表看法的自由，影響力也遠不及政府工具，但蔡政府對待支持者與反對者的處理方式卻有天壤之別。

上個月前行政院發言人丁怡銘誣指台北市冠軍牛肉麵使用萊劑美牛，丁在輿論壓力下請辭，但行政院始終未對釋出假訊息者作出懲處，因為犯錯的是自己人。

民主國家保障言論自由，就是要避免政府運用國家機器，以政治取向來決定刀子要砍向誰。

此次蘇偉碩事件令人心寒的不只在於被「查水表」，還有退輔會一連串的「人格謀殺」，除了限制蘇不能提過去任職過的「榮總」，還指蘇去年對同事行使語言暴力等原因遭免職，卻不提蘇是得罪長官，並已向保訓會申訴後撤銷指控。

其實蘇為何離開榮總並不重要，也與萊豬的爭論無關，退輔會所以提免職原因，無非是要說明蘇「這個人有問題」，從而證明「這個人的言論有問題」。從衛福部、內政部，到退輔會，為了一個人的反對言論，整套國家機器都加入追殺行列。

蘇偉碩的遭遇並非特例，去年台大政治系教授蘇宏達就曾因批評故宮政策，遭警調認定是「假消息」，依違反《社會秩序維護法》散布謠言罪送辦。儘管今年初士林地方法院認定屬於言論自由保障範疇，裁定不罰，但其他人若遭遇同樣狀況卻難保法官也有同樣的見解。

國家機器的可怕就在於主事者只要一句話要求基層人員發文書進行指控，被控者就得跑警局、跑法院，忍受心理上的巨大威脅，相信多數人都不想遭遇這樣的麻煩，寧可選擇「擇吉避凶」，不再「惹事」。

蘇偉碩和蘇宏達的案例只是冰山一角，他們還有膽量和管道公開個人遭遇，相信有更多人遇到同樣處境卻是無人知曉。戒嚴時期的警總只是其中一個國家機器，就能教人不寒而慄，如今卻是動用整個國家機器，還能沒有「寒蟬效應」嗎？