在當前的美中台三邊關係互動中，美方打「台灣牌」的動作仍強，近來又將以更改我駐美代表處的名稱來提升台美關係，自然又是對於大陸的進一步刺激，加上北京正準備推出「國家統一法」，導致兩岸關係更加危急。

12月中旬，美國眾議院78位眾議員聯名致函國務卿蓬佩奧，籲請美國政府同意我駐美國代表處自「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。依照《台灣關係法》的規定，在美國國會的監督下，美國國務院提供美國在台協會大部分的經費及運作指導，所以有關我駐美國代表處更名一事，國務卿即可負責。而我外交部官員日前則首度證實，我方於1979年與美國斷交之後就成立的白手套「北美事務協調會」，已在2019年5月就更名為「台灣美國事務協調會」，目前駐美代表處更名，看似順理成章。

馬英九時期，在無邦交國家，大使的稱呼是對內使用，對外仍稱代表，但目前蔡政府已毫無避諱，內外均稱大使。這也就是台美關係正常化的進階，距離雙方建交只有一步之遙，是否川普會在其剩餘的1個月任期中跨越此一鴻溝，其可能性正在增長。但問題是，台灣是否承擔得起？

其實，這對於川普而言，與台灣建交將又是一樁其他總統都做不到的「光榮事蹟」，不但可以為拜登設下框限，可能比川普親訪台灣還要勁爆。因為在川普過去的任期內，美中關係已因美方各項博奕與脫勾政策而陷入斷交邊緣。再者，就算美方宣布與台灣建交後，川普隨即下台，這也將讓北京陷入如何反應的窘境。因為拜登的對中政策是協商與對峙並重，若北京強力對台報復，也將不利未來的美中關係。由此可見，當前川普的兩岸政策確實會讓北京不易應對。

有鑑於此，在11月底，與祝賀拜登當選美國總統同日，大陸國家主席習近平在北京出席「中央軍委軍事訓練會議」，強調全軍要堅持聚焦備戰。雖未指明對手，但除對於美國的示警之外，難道要如此大動作來對付印度？

12月中旬，國台辦就以堅決貫徹執行中共憲法的方式，暗示正在研擬推出「國家統一法」。由於2021年是中共成立一百周年，2022年又是中共第20屆全代會，習近平也正準備第3次連任，因而在台灣問題方面，必須有所突破與交代。尤其在香港國安法實施之後，台灣問題的重要性將更加凸顯。由此可見，在川普最後的1個月任期內，要如何面對美方可能的動作，正考驗北京的智慧，而台灣要如何避免受到傷害，更是一大挑戰。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）