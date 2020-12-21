大陸山東號航母17日自遼寧大連港啟航南駛，國防部表示，山東號出港後，我方運用聯合情監偵系統全程掌握、監控，顯然與媒體最初傳出是遼寧號南下的消息不符。當然到目前還有遼寧號在台灣東北海面沿東部海域南下的說法，這是因近期央視有一則探討雙航母同時進駐南海戰區可能性的特別報導，才會引起聯想。

運用岸置、沱江級飛彈巡邏艦海射與F-16機空射攻船飛彈是擊殺航母的最佳手段，所以各有「航母殺手」之稱而不避諱。事實上在整個的擊殺鏈中，攻船飛彈性能僅居2/10、3/10，7/10、8/10在海域監視、目標獲得與目標確定。像這一次山東號航母17日才出大連港，我軍在沒有衛星、長程海洋巡邏機、情報船綿密搜集電子情報之下就能掌握，很神奇；尤其是我們一直混淆情報與戰情，大家爭相追逐容易受長官、媒體重視的戰情而棄情報基石而不顧，才更神奇。

此次無論是山東號還是遼寧號航經台灣海峽，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光先後進入衡山指揮所坐鎮，並派遣與大陸航母艦隊相對應兵力，包括成功級艦為主的6艘軍艦、空軍各型機8架次，亦步亦趨警戒、監控，雙方自制，並無挑釁之舉。這是對百姓有所交代，其實戰時航母絕無用於台灣海峽的可能，這種穿越威懾意義大。

據報導，山東號航空母艦是在12月6日結束了渤海某海域訓練，在訓練中發現一架編號為62號的殲-15，這是至今殲-15最大的機身編號，也意味著殲-15至少已生產超過62架，數量已足夠裝備目前兩艘航母航空聯隊有餘。其訓練包括與附近的潛艦舉行聯合訓練。主要還是對該艦搭載的殲-15連續多天的高頻率起降，完成了最大架次出動、回收等訓練任務，戰備訓練等級已達高級，遂於12月17日率4艘護衛艦南下至南海戰區報到應遣。

最近，英、法和德都已決定向印太地區派遣軍艦，參加兩棲奪島演習。美、日、澳都亢奮地認為形成了對華封鎖的包圍圈。因此大陸在南海戰區的戰力強度必須再予加強目前在海南三亞大肆擴充航母基地，即將完成可供003型航母與兩棲攻擊艦的乾塢，三亞海軍機場等。未來連同亞龍灣及三亞內港形成海空基地群，連結西沙及南海三島構成優勢制海。所以未來南海戰區將擁有兩艘航母。

我懷疑未來甚至連進犯台灣都不可能直接用到航母，反而會用於「打援」，打擊那些想介入的外軍。

至於想當航母殺手，當我們的擊殺鏈完全齊備，還必須要能突穿敵軍的層層防衛直到飛彈發射位置，這需要像荊軻一樣視死如歸的「死士」！（作者為海軍退役中將）