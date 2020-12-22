這幾天媒體常報導，英國出現變種新冠病毒，傳染力增7成，單20日就新增3萬6千多人確診，該病毒並已傳入義大利。因此，歐洲已逾10國相繼宣布暫時禁止英國客機入境，法國更暫停所有與英國的鐵路、船舶交通聯繫。雖然英國衛生部門聲稱，沒有證據顯示該變種病毒更加致命，或會影響目前已上市的疫苗效力，卻因傳染力強，已造成不愛戴口罩歐洲國家的恐慌矣。

本月18日，英國官方「新出現呼吸道病毒威脅諮詢小組」會議中討論「監控變異新冠病毒VUI202012/01」指出，英國境內可能從10月就出現傳染力強的病毒，而於12月中旬病例激增。病毒比以往的病毒明顯增強其傳染力，乃由於病毒棘突表面醣蛋白N501Y胺基酸變異，增強了其和人體呼吸道上皮細胞ACE2接受器的結合能力。由於變異部位只侷限於S醣蛋白基因的一兩個胺基酸，而未影響病毒毒力和對人體病原性的表現，其仍屬於新冠病毒GR演化分支。嚴格說來，VUI202012/01不算是新冠病毒變異株。

近一年來，全球受新冠肆虐，疫情嚴峻，至今仍未平息。世衛組織匯整各國陳報的新冠病毒26萬株之全基因序列分析資料指出，目前全球各國流行的新冠病毒有9大演化分支，即原始型、L、S、V、O、G(包括GR、GH、GV)型；而本月初，中研院發表有關新冠病毒研究表示，4月以來全球主要流行的病毒株為第6型，即指包括G型及其演化的GR、GH、GV型。台灣的疫情以境外移入居多，並沒有大規模本土病例，因此沒有所謂台灣本土病毒株，而主要從入境旅客檢體取得病毒，至今已完成136株病毒之全基因序列分析，證實這9大演化分支病毒都曾在台灣現蹤。

一般而言，流感病毒若只有一、兩個胺基酸差異，可認定為同一病毒株；而有5、6個以上差異，則表示為不同株。新冠病毒究竟需多少胺基酸變異，才稱得上變異株？目前仍無科學上明確的定義。新冠病毒核酸由3萬個核甘酸組成，台灣檢驗單位由基因序列比對所蒐集的病毒株，發現初期由中國台商境外移入的L、S病毒株，在歐、美流行後再回傳亞洲的G、GR、GH、GV病毒株，及最近由菲律賓境外移入多位確診者分離到的O型病毒株，全都只有2、3個胺基酸差異而已。此即表示目前全球流行的病毒差異極小，都是一個樣，未出現變異株，早期選用作疫苗的種毒株仍足以對抗目前的流行病毒，而病毒並未出現地區性的病毒株，讓檢驗單位以比對基因序列，來追蹤病毒來源更形困難矣。

因此，日前英國衛生部門聲稱該國出現傳染力強的新冠變種，且表示已通報世衛組織。全球新冠疫情流行後，國外屢屢有研究人員表示發現變異病毒，引發醫界一陣小騷動後，則沉寂下來不了了之，因其未涉及毒力和病原性，顯然並非變異株矣。筆者認為英國已開始施打輝瑞/BNT新冠疫苗，而所謂傳染力強的變種，即和第6型的GR病毒株類似，應也是和周遭主流病毒只有1、2個胺基酸差異而已，不是變種，也不會影響疫苗效力。國人不必因英國出現傳染力強的病毒，就跟著人家瞎起鬨而惶惶不安。國人在有疫苗可施打前，應早已習慣戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，這就是防疫的不二法門了。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）