為了奠定和落實科技大國的全球戰略地位，近年來中國大陸在太空研究的努力發展成果受到國際社會的高度矚目。

中國大陸「嫦娥5號」探測器，日前歷經23天的太空飛行，於12月17日平安返回地球，並成功將2公斤月球岩石帶回地球。此次探月任務的圓滿達成，是繼美國和前蘇聯之後，全球第3個取得月壤的國家。未來中國大陸還計畫在2030年前在月球的南極建設科研站。

2007年，正式執行「嫦娥1號」衛星的繞月探測，此次發射成功，代表中國大陸成為月球俱樂部的一員，也是全世界第5個有能力探測月球的國家。2010年，發射第2顆探月衛星「嫦娥2號」，當時重要成果是獲取世界上解析度最高的7m解析度的全月圖。2011年和2012年，「嫦娥2號」又先後探測日地拉格朗日L2點和小行星4179，使中國大陸成為全球第3個探測日地拉格朗日點和第4個探測小行星的國家，同時至此亦進入深空的探測俱樂部。

2013年「嫦娥3號」探測器帶著中國大陸的第1艘月球車（玉兔號）在月球的西北軟著陸，並完成月球的探測目標；2019年「嫦娥4號」探測器接續在月球背面的預選地區降落，完成全球首次在月球背面軟著陸，並通過「鵲橋」中繼衛星傳回世界第一張近距離拍攝的月背影像圖。這是世界首次實現月球背面的軟著陸和巡視勘察，同時也是全球首次在月球的高緯度極地著陸。

今年「嫦娥5號」能成功收集月球樣本，代表大陸航太技術十分成熟，也將使大陸探索太空的腳步未來邁得更高更遠，目前大陸官方亦已公開宣示將於2030年執行載人登陸月球的重大目標。

近7年內，中國大陸已3次發射「嫦娥」登月成功，其實令國際社會與美、日大國十分重視。因為中國大陸航太科技的高度發展成就，其實亦意涵著中共國防科技的進步發達，且有其重要的軍事戰略意義。此可從2014年中共《解放軍報》，以及由北京軍區政治部所出版的《華北民兵》期刊，當年同時刊出的一段話可得到證明，即「誰得到太空，誰就占領了地球的制高點；誰占領了制高點，誰就能取得戰爭的主動權」。

（作者為大學兼任教授）