驚濤駭浪的2020年即將過去，除了突如其來的疫情將世界攪得天翻地覆，中美兩強的劍拔弩張與兩岸當局的怒目相向同樣令人憂心忡忡。透過《環球時報》年會等熱門平台，各路版本的「武統論」在歲末的大陸輿論場上又刷起一波高潮。「武統論」的潛台詞似乎是「台獨」勝利在望，和統舉步維艱，因此只能出此下策。然而，「台獨」看似張揚跋扈，實則苦苦掙扎。和統好像岌岌可危，實際前途可期。總之，和統確有難度，但武統論者也不必高估台獨的勝算。

首先，民進黨全面執政後不僅沒有實現台獨目標，反而深陷台獨困局。大陸學者李鵬將其總結為「想獨而不敢獨，謀獨而不能獨，稱獨而不是獨」，可謂一針見血。別看近年來民進黨「去中國化」小動作接連不斷，「嘴炮台獨」更是肆無忌憚，卻至今不敢逾越台獨的紅線。

既不能明目張膽切割中華民國與中國的法理連接，又不能明火執仗成立「台灣國」，於是蔡英文絞盡腦汁擲出了「中華民國台灣」這個擦邊球。但民進黨不倫不類的新發明不僅與《中華民國憲法》相抵觸，為藍營所譏笑，而且被大陸看破手腳，國際社會自然更不會接受，完全淪為自娛自樂的「台獨」文字遊戲。更何況，台獨的定義權根本不在民進黨手裡。

其次，民進黨對美國遏制中國的戰略孤注一擲，恐怕也是一廂情願。民進黨之所以在年初大選後仍然高舉「抗中」大旗，衝在「抗中」一線，最大的底氣來自於跟川普政府的抗中戰略無縫對接。美國也確實明顯增大了挺台力道，無論是接二連三通過挺台法案，頻繁宣布對台軍售，還是派出部級高官訪台，抑或美國駐聯合國大使與台灣駐紐約代表公開接觸，無不讓綠營一片歡騰。

然而，美國的台海政策畢竟是以自我利益為中心，斷然不會優先考量台灣的訴求。事實上，即使川普政府再挺台，也沒有貿然推翻陸美建交的三大前提（美對台斷交、廢約、撤軍）。更有甚者，據波頓爆料，川普本人對台灣毫無好感，完全將民進黨當局視作美國與大陸討價還價的工具。拜登的高級顧問坎貝爾最近發出「挺台不反中」的重要信號，顯示拜登上台後雖然不會放棄「台灣牌」，但大概率不會像川普那樣橫衝直撞，更不可能為台獨火中取栗。

再者，無論兩岸力量對比，還是民心向背，台獨都不占優勢。大陸的硬實力以肉眼可見速度崛起為世界第二，台灣即使跟大陸沿海省份相比也相形見絀。台獨唯一可以自我安慰的也許就是台灣民意「拒統抗中」，但反中只是一時民氣，和平才是民意，民氣雖可用，但民意不可違。大陸重量級涉台學者近期編撰的《兩岸關係40年歷程》也注意到大多數台灣民眾對和平統一抱有疑慮，呈現「獨升統降」的民調趨勢，但維持現狀仍居大多數，且永遠維持現狀的人數在攀升，因此大陸仍有爭取台灣民心的空間與機會。換言之，民心之爭鹿死誰手，猶未可知。

和統難，心靈契合式的和統，難上加難，但台獨的勝算其實更加渺茫，故大陸從下到上完全沒有必要急火攻心。任何人都明白，兩岸「不戰不和」，台灣「不統不獨」的所謂現狀不可能永遠維持下去。但要實現高質量的統一或者融一，需要兩岸中國人長時間的共同奮鬥。

（作者為大學教師）