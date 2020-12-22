李鴻章率領淮軍，配合英國人查理‧戈登率領的常勝軍，攻打太平軍。一八六三年一月，太平軍常熟守將駱國忠投降，清軍接連攻陷太倉、崑山，包圍了蘇州。十二月太平軍將領郜永寬叛變，殺譚紹光投降，清軍攻克蘇州。一八六四年五月，淮軍在常州與陳坤書率領的太平軍激戰，十一日攻克常州。後來又和湘軍一起剿滅了太平天國。接著李鴻章參與平定了捻亂，因功加協辦大學士，保住了崩潰在即的大清王朝，因此被譽為「中興名臣」。

這時候，曾國藩因為處置天津教案失利，被許多官民批評為 「曾國賊」而去職。李鴻章則出任直隸總督，後又兼北洋通商大臣，授文華殿大學士，籌辦洋務，成為同治、光緒兩朝的重臣。因為直隸總督兼北洋大臣手握兵權，統領一方，有人甚至稱其「坐鎮北洋，遙執朝政」。

一八六三年曾國藩任兩江總督，將「擬設立鐵廠」，當時容閎剛從美國留學歸來，懷有以西方科技文明改造中國之志，因此派他赴美購買「制器之器」。時任江蘇巡撫的李鴻章遵示撥款萬兩，「交令速往」。

天津制機「各懷異志」

當時李鴻章與上海道道尹丁日昌兩人討論禦侮之策、制器之方。李鴻章認為，先前設立的炸彈三局，「機器僅值萬餘金，不全之器甚多」，急需「買制齊全」，一八六五年，李鴻章讓丁日昌在上海訪求洋人出售鐵廠機器。數月，購得設在上海虹口的美商旗昌鐵廠，合併原由丁日昌、韓殿甲主持的兩個炮局，於九月奏准成立江南製造總局。容閎所購機器，亦於是時運到，歸併一局。所有局務，責成丁日昌督察籌劃，先造槍炮兼造制器之器。該局於一八六八年至一八七○年間，陸續設立翻譯館、汽錘廠、槍廠、鑄銅鐵廠、輪船廠，使之逐漸發展成為一個以生產槍炮彈藥為主、輔之以修造船艦的綜合性新式軍用企業。

一八六五年五月，清廷在諭命李鴻章派兵北援時，又命其派員赴天津，在崇厚主持下開局，鑄造炮彈，以資應用。清廷此舉，企圖建立由滿洲貴族直接控制的軍火工廠，打破漢族官僚對新式軍工企業的壟斷，藉以扭轉外重內輕的局面，「隱寓防患固本之意」。李鴻章看穿清廷用心，採取了敷衍態度。

六月，他在復奏後第三天，致函率兵北援的潘鼎新說：「天津設局製造，奏中姑宕一筆。俟弟到直，如再有旨催，容與雨生商辦。」「崇厚等如太外行，或多批斥，即作罷論。」八月他函詢潘鼎新：「天津設局製造一事，崇公如何商議？彼太外行，或不甚究心，便可從緩」。「奏中姑宕一筆」、「便可從緩」、「即作罷論」等說法表明，只要再無廷旨，就可推拖了事。可是，崇厚並非「外行」，所以李鴻章也不得不籌商定議。

九月二十日他上疏表示：「前奉議飭以天津拱衛京畿，宜就廠中機器仿造一分，以備運津，俾京營員弁就近學習，以固根本。現擬督飭匠目隨時仿製，一面由外購求添補，但器物繁重，非窮年累月，不能成就，尚須寬以時日，庶免潦草塞責。」他既允諾為天津仿製和購求機器，又要求「寬以時日」，為緩辦預留退路。崇厚秉承奕訢等意旨，專函詳詢李鴻章「何時可以購齊」。李鴻章的覆信說是必須等到「明年夏秋之間，得有眉目，可以籌運」。

一八六六年十月正式奏准在天津設局，專制外洋各種軍火機器，由崇厚籌劃辦理。

官督商辦勉強上路

清中葉以後，由於京杭運河淤塞，朝廷南北貨物的調運部分由漕運改為海路。並且，李鴻章為了「自強」、「求富」，企圖通過興辦民用企業，解決軍事工業的原料、燃料供應、「調兵運餉」的交通運輸困難和「練兵練器」的經費問題。

一八七二年，內閣學士宋晉上疏，藉口製造船艦糜費多而成效少，請旨飭令閩、滬兩局，暫行停止製造。李鴻章復奏指出，宋晉的主張代表了守舊勢力的迂腐之見，「士大夫囿於章句之學而昧於數千年來一大變局，扭於目前苟安而遂忘前二三十年之何以創巨而痛深，後千百年之何以安內而制外，此停止輪船之議所由起也。」國家諸費皆可節省，惟養兵設防、練習槍炮、製造兵輪之費「萬不可省」，否則「國無與立，終不得強矣。」他深知國家經費困難，要繼續製造輪船，就「必須妥籌善後經久之方」。

因此，他提出兩條具體辦法：一是裁撤沿海沿江各省的舊式艇船而代之以兵輪，把修造艇船的費用撥歸製造兵輪；二是閩、滬兩局兼造商船，供華商領雇。華商為了跟壟斷中國航運業的洋商競爭，應自立公司，自建行棧，自籌保險。他還從「籌議製造輪船未可裁撤」出發，進而主張用西法開採煤鐵以「與船器相為表裡」。

他指出：「船炮機器之用，非鐵不成，非煤不濟，英國所以雄強於西土者，惟藉此二端耳。」閩、滬各廠亟需外國煤鐵，一旦中外關係緊張，外國對華採取禁運措施，各鐵廠勢必「廢工坐困」，所有輪船也將因無煤而寸步難行。中國煤鐵礦藏豐富，外商處心積慮想要攫奪中國煤鐵開採權。

如果中國「誠能設法勸導官督商辦，但借用洋器洋法，而不准洋人代辦，此等日用必需之物，采煉得法，銷路必暢，利源自開，榷其餘利，且可養船練兵，於富國強兵，殊有關係。」相反的，如不「因時為變通」，而「徒墨守舊章，拘牽浮議，則為之而必不成，成之而必不久，坐讓洋人專利於中土，後患將何所底止耶！」（待續）