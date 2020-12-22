無色覺醒》賴岳謙：解讀國際新聞大事！新聞也可以這麼看！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第788集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「解讀國際新聞大事！新聞也可以這麼看！」

「新聞」若是從不同的角度分析，會得到不同的解讀，問題是，新聞它後面的故事是什麼？如何解讀國際新聞大事，其實新聞也可以這麼看。

當新聞記者去採訪國際間重要大事的時候，這些主事的國際政要與國家單位都會想嘗試掩蓋真正的政策動機，因此該新聞所釋放出的消息，可能不見得會與事實吻合。我們的工作就是將事件的真相挖掘出來，人民有知道真相的權利；另外一部分，就是我們該如何解讀他，如何切入該問題。

由於一個事件，你要怎麼去解讀它，它就涉及到，我們是從什麼角度切入的問題，如果你是美國人，你可能站在美國人的角度，那麼看同樣一件事的時候，有利於美國人的角度，你就會這樣寫。如果你是法國人，你會朝有利於法國人的角度這樣寫。因此在這個新聞裡面，當英語佔主流社會的時候，因此相當多的國際議題的解釋權，都掌握在英、美語系等強權國家。

如今國際社會交流仍是以英語系為主，隨著中國大陸的和平崛起，華文的全球影響力越來越大，中國大陸漸漸能在國際輿論中掌有話語權，以及對於國際新聞的語譯解釋權，這對我們華文為母語的使用著有著莫大的影響，未來國際間發生的議題，便可由我們來引導解釋權。

因此，掌有足夠的話語權，就必須要完全使用自己的語言。也就是說，讓這一些外國人到你的國家來的時候，他必須要通曉你的語言，他對你的文化的學習，就要花更長的時間，而且要學得更精深，他才能夠掌握每一個字，每一個成語，每一個詞的一個精髓所在。所以我們從這個角度就可以知道，掌有話語權有多重要，掌有新聞的解釋權有多重要。

解讀國際間所發生的事，這就是為什麼要把「新聞也可以這麼看」的角度，解讀國內外大大小小的新聞時事議題，給我們觀眾能從不同的觀點來剖析國際新聞事件。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！