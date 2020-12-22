工業革命，讓尼采感喟上帝死了，是我們親手殺了他；無神論風行大陸，民俗信仰的眾多神明也不再正大光明地享用人間香火。中西方諸神都走入了信仰的黃昏。後現代社會走向多元開放、漫無邊際，一如萬花筒般的絢麗，絢麗得讓我們以為這是《聖經》中所言的末世。但是我們在這喧囂之下，感到了一種靜謐，一種超越了感知的靜謐。這種靜謐宣告了諸神並沒有缺席。這個時代如齊克果所說，是一個如女傭的圍裙花邊一樣脆弱的時代，同時也是一個孕育和保留的時代。諸神在這個「突轉」中，承擔著「沉默」的職責。唯有心懷虔敬的沉默，才會看到諸神的影跡。

太子出巡全民狂歡

在高雄客居，周末早上偶爾就會被喧囂的鐘鼓鞭炮聲吵醒，原來是三鳳宮「中壇元帥」太子爺出巡。此位太子就是腳踏風火輪、左手拿乾坤圈的哪吒，是《封神演義》與《西遊記》中大出風頭的混世魔王。其在台灣的神格是作為「王爺廟」中王爺的貼身侍衛長接受朝拜的。

太子出巡時會有全台各地的信眾坐著遊覽車過來參加活動，各個與太子爺有因緣的宮廟也會派出代表參加巡遊。主神會坐著神轎，還會出現讓我目瞪口呆的乩童表演。乩童有男有女，多數是中老年人士，他們在鞭炮中穿梭毫不驚慌，身背鯊魚劍，仿若真神降臨，對人世一切的兵器炮火毫不懼怕。神的代言人，果然不同於我等肉體凡胎。

宮廟附近，也會有許多小攤販出來販售食物和商品，如斯大的客流量，估計會賺得盆滿缽滿。小孩子和老年人也會出來看熱鬧。台灣的廟會仿佛是全民的狂歡。

孔老夫子尚有尊嚴

因攻讀博士學位甚為艱辛，故我也會留意，台灣的學子每每有大考都會去求哪座真神保佑。至聖先師孔夫子肯定是首選。這位孔夫子在唐山過台灣經過「黑水溝」的洗禮，成為了台灣的教育神。

雖說孔夫子在西漢時期就已經受封「素王」、「通天教主」，以「文聖」列入國家祀典，並有「文廟」供奉，可謂「萬世師表」，風光無限，但是在大陸文革時期，多災多難的孔夫子遭遇了比「窮於陳蔡，七日不火食」更悲慘的遭遇──「打倒孔家店，鬥死臭老九」。雖說大陸最近也驚覺如此對待這位儒家長者過於刻薄，重新尋求建立國學的新途徑，然而孔子的名聲似乎永遠與迂腐頑固、封建勢力的代言人甩不脫關係了。走下神壇容易，再重新封神，對於民眾而言最需要的就是神跡了。

好在，孔老夫子在台灣尚有尊嚴，孔廟眾多，台南的孔廟最為古老悠久，高雄佛光山竟然也有文殿祭祀這位至聖先師。

作為孔子「文聖」的搭配，關羽這位三國名將也被尊稱為「文衡聖帝」、「山西夫子」，是五文昌之一。關聖帝君的塑像有兩種，其中頭戴包巾，右手捧《春秋》的造型即是讀書人經常祭拜的文昌神格。關羽神格複雜化，不但是文星神，還是武財神。要考試的學生拜關聖帝君，即可以求考試運通，也可以求學成之後財運亨通。據說，關聖帝君是現在天上的玉皇大帝，這簡直可以說天子門生了！

孔子和關羽都是歷史中真實存在過的人物，「哲人」死後被封為神。那麼歷史上，還有一個真實存在的人被當作文神祭祀，是誰呢？那就是韓愈。韓愈文神信仰主要聚集在台灣南部「六堆」客家族群聚居地。客家人多來自廣東潮汕，韓愈曾經做過「潮州刺史」。韓愈出身貧困，文筆非凡，是唐宋八大家之一。其政事清明，驅除當時為非作歹的盜賊匪首，射殺鱷魚，鼓勵村民發展生產。這樣英明神武的地方官自然被人民愛戴，死後成神，永遠庇佑一方土地的安寧，可以說韓愈的遭際是所有讀書人功成名就的最佳歸宿了！

魁星爺人醜多讀書

台灣除了祖先神的崇拜，還有星宿崇拜的遺跡。掌管學務的神界考官即為「文昌帝君」。文昌帝君真身有一種說法是北斗七星「文昌宮」中的六顆星：「上將」、「次將」、「貴相」、「司中」、「司命」、「司祿」。由名稱可見，這六顆星文官武將皆備，還掌管人間生死和財祿。

還有一種說法，文昌帝君為黃帝的兒子揮，專門投胎轉世幫助讀書人；此外，也有人說文昌帝君為四川梓潼縣教書之唐代文人張亞，也曾經被供奉為「梓潼帝君」。不過據學者考證此張亞是武將出身，只是皇帝賜封中有「文昌」二字。

配祀文昌帝君的「魁星爺」相貌有些對不起讀者，其青面獠牙，左足跳起托住北斗七星，右腳踩在鼇魚之上，象徵獨占鰲頭。這個姿勢也被道教命名為「魁星踢斗」。

魁星爺的來歷有兩種說法，一種認為其命名自北斗七星的前四顆星，即「斗魁」；一種認為其為天上的「奎宿」（顧炎武《日知錄》）。民間傳說，「魁星爺」文采斐然，只是身有殘疾，相貌醜陋，故難以金榜題名。其跳水自殺，被鼇魚所救，後被玉皇大帝封為「文魁」。不能不說，這體現了一種悲哀的現實，人醜多讀書，以內在素養戰勝外貌缺陷，唯有此，才能獲得自信。畢竟潘安不常有，左思比比皆是。

文星神不要太忙咯

台灣人祭拜文星神，多會攜帶蔥以象徵聰明、芹菜以象徵勤快、菜頭以求好彩頭、光明燈以象徵前途光明，還會把准考證一併擺於神案，祈求神靈多加關照。可以說，除了財神，文星神的香火也是代代不絕的！誰人不考試進取？誰家小孩不讀書？但願文星神不要太忙咯！

進入後工業社會後，管理和生產的高度機械化，社會變成了更為龐大、嚴密和無情的機器體系，人成了這個龐大機器的一個部件。人從理性的主體位置淪落為工具理性和機器的奴隸。人們的生活、消費、思想觀念完全商業化了，人失去了主體性、選擇性，成為「單面人」（馬爾庫塞語）。西方人在尼采喊出「上帝死了」之後，又不得不感歎「人也死了」！

無論俗世裡有多少歡樂，只要淺淺地回望一眼天空，無法彌補的遺憾總是籠罩心頭。於是人類試圖尋找神性的影像，獲得稀缺的神性氧氣。信仰的領域，沒有理性、沒有算計，只有虛室生白、靈魂戰慄。或許，這一霎那的真誠，足以讓步入黃昏的諸神心滿意足。

（牟曉麗／中山大學博士候選人、陸生）