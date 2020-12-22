根據本報報導，今年一路強勁上漲的鐵礦砂價格，到了年底出現暴漲走勢，上週五，全球交易量最大的中國大連商品交易所的鐵礦砂期貨大漲6％，來到每公噸1,076元人民幣的歷史新高，價格為2013年啟動鐵礦砂期貨交易以來從未見過的高價。另外根據Fastmarkets MB的統計，含鐵量62％的指標鐵礦砂，進口青島港的價格已經來到每噸164.39美元，創下2011年10月以來的最高價。

鐵礦砂今年漲幅逼近80％，在全球肺炎疫情導致的封城緊縮，壓制經濟成長的環境下，鐵礦砂不跌反漲，極為異常。特別是今年下半年鐵礦砂需求量最大的中國、槓上出口量最高的澳洲，兩國爆發極為嚴重的貿易衝突，北京當局雖然因為沒有替代市場，至今尚未使出懲罰關稅的手段，卻用行政制裁迫使鐵礦砂輪無法靠岸、靠岸延遲卸貨。澳洲鐵礦砂價格一路飆漲，對需求的中國鋼鐵廠營運造成「雙重厄運」，澳洲每年向中國出口近9億噸的鐵礦砂，佔中國進口鐵礦砂的六成以上，如今價格暴漲，中國鐵礦砂進口商成本暴增，營運壓力大增。

今年在全球經濟衰退的大環境下，正常邏輯應該出現大宗物資需求持平或衰退，鋼鐵需求最大的汽車業、基礎建設相關產業雖有恢復，動能仍舊疲弱，照理說並沒有價格大漲的推力，但是令人難以理解的是，中國的鐵礦砂、動力煤、焦煤、銅價、還有美國的黃豆、玉米等大宗物資，都同步出現大漲的跡象，而且漲幅極為凌厲，讓市場供需兩方都措手不及，不知如何因應。

本周一，紐約COMEX期貨交易所的最新銅價來到每磅360.5美元，創下五年來的新高，從今年3月的低點208.0起算，漲幅竟然高達73％，與大連交易所的鐵礦砂漲幅在伯仲之間；芝加哥黃豆期貨價格在本周一來到每英斗（Bushel）438美元，距離去年的歷史高點463美元只有一步之遙，而且，黃豆從8月初的320美元起漲，四個月大漲四成，漲勢凌厲幾乎沒有回頭；而麵粉原料的小麥，更早在11月就創下637.75的五年新高，目前仍然穩穩站在600美元之上。

跟大宗物資看起來完全不相關的，則是三年前一度泡沫化的虛擬貨幣，也在今年捲土重來，作為虛擬貨幣龍頭的比特幣（Bitcoin）在12月份重新漲破歷史新高，並且又再往上漲了20％，寫下24,094美元的新高紀錄。比特幣在10月第一個交易日時為每單位10,613美元，短短兩個半月就創下近130％的漲幅，而且跟鐵礦砂、黃豆、銅等大宗物資，同步樣出現越接近年底漲幅越兇猛的趨勢。

如果大宗物資兇猛的漲勢持續下去，加上下半年飛漲的海運價格，對於製造商必然帶來巨大的成本拉升負擔。然而同樣令人困惑的是，中國國家統計局在12月初公布的數據顯示，中國11月份生產者物價指數（PPI）與去年同期相較還是下降1.5％，連續十個月下滑，月增率也只是由平轉漲，看起來並沒有出現成本推動通貨膨脹的憂慮。不只是中國，歐美國家、日本或是台灣，政府統計的通貨膨脹相關指標也沒有出現反轉向上的訊號。

上述這些物資意外的飆漲，在各自的領域當然都有一些解釋，例如鐵礦砂另一個供應大國巴西，主要生產商淡水河谷公司對外表示產量將會減低，加上巴西大雨影響運送等因素，甚至澳洲可能為了報復中國的貿易戰，謠傳將對鐵礦砂出口加稅等，但是仍然難以解釋高達八成的漲幅；而黃豆與小麥等農產品，現有的資訊同樣難以解釋創下五年新高的急漲現象。

比較可能的推論是這些漲幅都是「金融性」，來自於資金極為充沛的金融市場，對於2021年通貨膨脹預期的炒作。比特幣的上漲是具體的象徵，三年前泡沫破滅的比特幣，今年獲得多位華爾街投資大師的青睞，低價收購原本被各國中央銀行趕得四處流竄的比特幣，並且重新包裝成堪與黃金比擬的「通膨對沖資產」，由於比特幣每年增長的供應量僅有2.5％，相較於幾乎倍增的美元，的確具有供應稀缺的特性，而相較於黃金，比特幣更有帳務透明、不受中央銀行干預、沒有倉儲與運送成本等優勢，矽谷網路新世代已經蓄積龐大的財富，在選擇通膨對沖資產時，比特幣無疑是首選。

美國聯準會為首的主要國家中央銀行，今年狂印鈔票無法收手，在FAANG等科技公司股價已經炒上天之後，部分獲利了結的資金流竄到大宗物資與比特幣，讓通貨膨脹的預期心理逐漸升溫，應該是鐵礦砂、銅、黃豆、小麥、以及比特幣年底價格狂飆的共同因素之一。

歐洲與美國長達十年的量化寬鬆、日本零利率更持續二十年，各國都未觸發通貨膨脹，因此不論民間或是中央銀行對於通膨警戒心極低，如今「通膨對沖資產」價格出現意外的齊漲，有可能是觸發通膨的第一響警報，中央銀行與政府機關應該都要開始準備，持續觀察這一波通膨對沖資產漲勢的虛實，甚至動用行政力量及早撲滅通膨預期的火種，星星之火可以燎原，千萬不可掉以輕心。