隨著萊豬叩關日近逼，國人對蔡政府堅持開放、毫無調整的萊豬政策，早已感到不耐。雖然說主流電子媒體已經刻意壓低報導萊豬的篇幅，民進黨內部也多半選擇避戰、相應不理在野黨在萊豬議題上的叫陣，但民意的反彈不但沒有隨著民進黨冷處理戰略而有所趨緩，反而更因為行政部門幾個豬隊友相繼出包，讓反萊豬民意猶如星火燎原，逐漸一發不可收拾。

嚴格說來，民進黨立委蔡適應在挺萊豬政策上，相對其他同黨綠委，其實並沒有特別突出的作為。但一個「懸崖勒豬」的網路活動，短時間內就讓就讓綠委蔡適應躍升為反指標的「網紅」，就可知道民怨之深，早已跨越藍綠鴻溝。民進黨過去刻意塑造出「反萊豬都是國民黨在鬧」的假象已不攻自破，淪為欺騙自己人、吹哨壯膽的話術罷了！

對綠委而言，真正可悲的是挺萊豬與反萊豬之戰，並不會因為即將到來的表決而暫時劃下句點。相反的，即便所有開放萊豬配套的法令與行政命令，都如民進黨預期全數通過，綠委也不敢對外宣稱勝利而大肆張揚。因為，從明年開始的萊豬元年，對所有綠委而言，都猶如政治淩遲，是一場看不到終點與停損點的戰役，更看不到勝利的曙光。或許民進黨認為黨產會與促轉會上的勝利，早已打趴國民黨；也或許當初川普選情真的告急，讓民進黨沒有太多猶豫的空間，不得不主動釋出政策利多助拳川普。但開放萊豬進口，對綠營來說鐵定是失分大過於加分的政治選擇，無疑只是加深國人對其雙標黨的印象。

細看八月至今的萊豬攻防，行政部門總愛用「圍牛救豬」的策略，轉移民進黨執政前後不一的尷尬。但民進黨似乎忘了國民黨當年面對美方壓力，可是堅持住「牛豬分離」、「排除內臟」，對照如今民進黨面對同樣的問題，不但是昨是今非，對美方所提出之要求，除照單全收外，更是加碼開放30月齡以上美牛，讓美方如入無人之境，與取予求，完全打臉台灣優先的政治謊言。此外，教育部堅持不修學校衛生法，不願透過立法禁止萊豬進入校園。但另一方面，教育部又強調透過修改契約規範，杜絕萊豬進入校園的一切可能。行政部門如此自相矛盾的作法，不但無助於化解人民疑慮，更凸顯民進黨就是不肯認錯，只會硬凹的形象。

如今，民進黨已淪落到唯有祭出黨紀，才能確保所有綠委能挺萊挺到最後，也唯有將全黨命運綁在一起，才能避免黨內衝突與矛盾檯面化。各式民調都顯示綠委挺萊豬，猶如是一場政治自殺。民進黨內部不會不清楚開放萊豬與台灣主流民意背離，但受制於蔡英文挾817萬票的民意，也只能惟黨意是從，戴著鋼盔挺萊豬。

整個民進黨之所以如此膽大妄為，無非是認定民調不等於選票。但接下來的反萊豬公投、縣市長選舉甚至是總統、立委合併選舉，都會是具體民意的展現，人民將一次次用選票回敬綠委，把民怨從網路留言加一，轉換成具體的選票抵制，讓割萊委成為綠委揮之不去的夢魘。