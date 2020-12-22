立法院萊豬表決在即，國民黨台北市議員羅智強推動的罷免萊委行動，也正如火如荼進行中。

羅智強點名的四大萊委分別是：台北市的「萊豬阿姨」吳思瑤、新北的「萊豬至尊」蘇巧慧、台中的「萊豬打手」陳柏惟，以及「萊豬藏鏡人」、現任立法院副院長蔡其昌。

這4位立委都有輝煌的護萊豬戰功。吳思瑤稱對萊劑的恐懼是炒作出來的，此言一出，社會譁然，吳思瑤知道厲害，也從此閉嘴。不過，這番荒謬的言論，已在民眾心中建立了深刻的印象。

羅智強將吳思瑤定位為萊豬「阿姨」，也算是為前立委丁守中報了一箭之仇。2016年，吳思瑤挑戰7屆立委丁守中，為了凸顯2人的年齡差距，吳思瑤刻意稱他為「丁爺爺」，氣得丁守中回批吳思瑤已經是個「坐四望五的女人」，當時還曾引發不少議論。歲月如梭，如今吳思瑤也已晉身阿姨輩了，丁守中或可感到寬慰。

陳柏惟吹牛「一打35」後秒被KO，從此揚名。他一路力挺包括萊豬開放等執政黨的政策不遺餘力，堪稱民進黨的附隨組織。陳柏惟以一介新人且非屬執政黨立委，竟能躋身4大萊委之列，也算是光宗耀祖了。

蘇巧慧之所以能夠榮登萊豬「至尊」，除了因為她在羅智強所舉辦的新北市「萊豬至尊」立委臉書投票勇奪冠軍之外，當然和身為萊豬院長的閣揆蘇貞昌有關。從買漫畫打統編到美國萊豬大放送，父女聯手天下無敵，蘇貞昌和蘇巧慧完美詮釋了民進黨行政權與立法權一把抓的狂妄與鴨霸。套一句蘇貞昌的口頭禪，蘇巧慧被罷免也只是「剛好而已」。

蔡其昌的護萊豬功勳，一般民眾比較不清楚，因此被稱為是「萊豬藏鏡人」。他是在幕後進行議事的運籌帷幄，逼得綠委非得順從黨意；此外，蔡其昌也大力反對地方政府訂定的萊劑零檢出規範，認為這是一國兩制。

身為台中選出的立委，對照日前向AIT處長酈英傑表示，台中市民、台中市議會反對開放萊豬進口的台中市長盧秀燕，蔡其昌的懦弱真是可恥可憐。

藏鏡人最有名的一句話是「順我者生，逆我者亡」，這正是民進黨政府對付反萊豬者的態度。罷免立委或有難度，但氣勢既成，總會給綠委帶來一定的警惕，讓他們在做「投票部隊」時，必須三思；這次是記名表決，區域立委、特別是來自農業縣市的立委，以及社福衛環立委，有選票的壓力，當然要考慮的多一點。

其實，綠委也是萊豬開放的「受災戶」。總統蔡英文在828突然宣佈開放萊豬之前，僅只是以一頓「鴻門宴」知會綠委而已。大概蔡政府認為綠委一定會聽命服從，所以根本不必商量。

然而，區域立委和靠層峰「打賞」的行政官員完全不同，他們的天下可都是一票一票打拚出來的，地方實力不容小覷，有必要被看得這麼扁、做得這麼窩囊嗎？如果綠委繼續做順民，就是縱容行政部門不合理的擴權。如此自我閹割、小心遭到選民的唾棄。

萊委當然不只上述4位，且看表決日綠委的表現如何，各地民眾仍將接力發動。罷免萊委，大家一起來！