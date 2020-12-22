《諸羅縣志》的風俗志記載了一則傳說：十七世紀，荷蘭人在海上遇到一艘中式帆船，夜間看不清楚，以為是海盜船，就開炮攻擊。但那船往來閃爍，並不逃走，也不還擊。等到天亮一看，只見滿船都是紙糊的神像，荷人大感驚駭，過了幾天，船上發生瘟疫，死傷大半。

這種場景想起來有點恐怖，很像電影《加勒比海盜》碰到的鬼船。只是鬼船多骷髏，這船卻滿是花花綠綠的紙糊神像。其實，這是風行於漳州、泉州沿海的一種民俗：送王船。那是閩南航海人才有的一種特別儀式。在中國東南沿海的民間信仰中，這是仿照皇帝派官員代為巡狩國境，了解民情，去惡除弊；因而幫玉皇大帝也設了代天巡狩的王爺，這王爺到了沿海地方，便要幫民眾驅除瘟疫，去除邪靈，是以祭典中除了迎神巡境等活動，更有一個特別的帶走瘟疫的儀式。

這當然與風帆船時代的國際貿易有關。泉州自宋、元時代即是國際第一大港，中亞、印度各國來此定居貿易者絡繹不絕，而漳州、月港更是自十六世紀開始，葡萄牙人、西班牙人東來的貿易港。西班牙人在馬尼拉殖民之後，月港的貿易更達到頂峰，被稱為「天子之南庫」。十七世紀荷蘭人進占澎湖、大員，西班牙人進駐基隆、淡水，整個東亞貿易成為當時最重要的國際貿易地區。明朝大量輸出絲綢、瓷器、綢緞等，輸入都是以白銀為主，就是與此有關。

有國際貿易交流，就會流傳瘟疫。瘟疫有多厲害，看看現在即使有高度檢疫，但通過飛機與人員往來，仍能把新冠病毒傳染全世界，就知道有多可怕。而在大航海時代，傳染病毒就是船隻。歐洲人給全世界帶來的新型病毒有多厲害，可參考美洲印地安人的部落滅絕史實。漳州、泉州、廣州這些中國沿海城市，當然也會受害。因此請代天巡狩每三年一度來地方上巡視的時候，把瘟神帶走，就是一個重要的儀式。「送王船」是這個儀式的核心。讓帶著瘟疫的船離開國境，甚至最後在海上火燒王船，象徵消滅瘟疫，達到最高潮，正是民間最平凡而真實的願望。

這個儀式，隨著閩南人的移民經商網絡，傳播到麻六甲、印尼、馬尼拉、越南等等，有閩南人的地方，都有送王船的儀式。雖然儀典不一，但願望則一。

以往，看見台灣南部火燒王船、大燒紙錢，基於生態，曾不甚苟同。今年的新冠瘟情如此嚴重，我才深深體會台灣人移民祖先處於大航海時代，從漳泉到台灣，既有那麼大的危險，生活中又有各種貿易往來者所帶來的病毒瘟疫，用送王船的儀式，祈求瘟神遠離，以祭典禱祝生存安全，歲時安康，那是何等平凡而真實的願望。

今年，聯合國教科文組織決定將中國和馬來西亞聯合提名的送王船列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，與此次同時入列的還有32項，包括了中國的太極拳、南韓的燃燈會、新加坡的小販文化、西班牙的葡萄酒奔馬節等。和台灣最相關的，當然是送王船和太極拳。事實上台灣的送王船規模大而多元，雲林、嘉義以降至台南、屏東，各地寺廟所舉辦的送王船活動歷史悠久。康熙年間的《諸羅縣志》記載：「斂金造船，器用幣帛服食悉備；召巫設壇，名曰王醮。三歲一舉，以送瘟王。醮畢，盛席演戲，執事儼恪跽進酒食；既畢，乃送船入水，順流揚帆以去。」這儀式與今日幾乎無異。

教育部在教科書中想去中國化，增加東亞史，想從東亞史來詮釋台灣史。然而，回到東亞史，不能只看到歐洲人東來、日本人的亞洲貿易，在大航海時代，閩南人也是穿梭東亞的主角，從日本到東亞所有國家，只有閩南人的海上經營，從顏思齊到鄭芝龍、鄭成功父子，才能讓歐洲人，特別是荷蘭人，打得平手，心服口服。

送王船在各國的踐行儀式，再度見證了閩南人的東亞開拓史。也見證台灣終究是閩南文化的一環，從這裡，才能找到台灣和東亞歷史的連結。否則，台灣怎麼連結東亞呢？

（作者為作家）