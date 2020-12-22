蔡政府在12月12日不顧憲法保障言論自由的精神，硬是把中天新聞台關了。在中天最後一夜的節目中，旺中集團董事長蔡衍明提到中天被關的真正原因是犯了忌諱，是因為他一貫強調「兩岸好，台灣才會好」，有人聽了不高興。然而，兩岸關係能夠迴避嗎？

兩岸關係，或者更精確的說，台美中三邊關係是台灣生存發展的關鍵，台灣處於中美兩強之間，語云「兩大之間難為小」，身為兩隻大象之間的螞蟻，必須自謀生存之道。中國大陸稱台灣為不可分割的領土，更重要的是在戰略上，透過台灣尋求邁出太平洋的出海口。美國則將台灣視為圍堵中國第一島鏈的關鍵中心地位，特別是美國自2018年發動對中貿易戰，後來延伸為科技戰、數位戰，同時美國採取印太戰略，聯合印度、澳洲、日本圍堵中國大陸，這樣的情勢之下，台灣自保之道是將三邊關係建立為等邊三角形，維持等距的關係，馬政府時代的策略是「親美和中」，蔡政府則採「媚美抗中」，兩者何者對台有利，大家可以論斷。

猶憶2010年簽署兩岸ECFA之前，4月間馬英九應蔡英文之邀，舉行電視辯論，蔡主張「先國際後兩岸」，指責馬是「先兩岸後國際」（其實馬對兩岸與國際並無先後之別）。而這十年來的發展，可以看出兩岸協議對於國際關係的效果，就在2013年兩岸簽署服貿協議之後，紐西蘭及新加坡分別在同年與台灣簽了自由貿易協議，然而蔡政府上台4年半，迄未與任何他國簽屬FTA。

中國大陸對台政策的最終目標是「和平統一，一國兩制」，為了解決兩岸的政治分歧，雙方1992年曾以換文方式達成共識，其內容精髓可以說是「一中各表」，雖然陸方沒有公開承認，但在馬政府時期可以說是採默認的態度，不予反駁，民進黨指責「九二共識是賣台」，但實則92年迄今，中華民國仍屹立不搖，其間舉行過7次總統大選，如果真是賣台，則台灣如何還能自主地進行總統大選，而且民進黨還當選了4次。習近平去年初發表「習五點」，其中提出一國兩制、台灣方案，民進黨隨即將九二共識與一國兩制畫上等號，其實這非習的談話內容，而是硬塞到習的嘴裡。邏輯上說來，九二共識是統一前兩岸協商之用，一國兩制則是統一後的制度設計，這是大陸方面的片面構想，並非兩岸共識，台灣的民意也傾向反對。蔡政府上台後，反對九二共識，以致兩岸關係陷入僵局，兩岸協商完全中斷，溝通管道更是停擺，蔡政府不能只說「No」，必須提出解決辦法，共同尋求最大公約數。

至於美國戰略的出發點是美國的「國家利益」，在政治上，表面挺台，但無實際作為，淪於「口惠實不至」，例如今年的新冠疫情，台灣防疫有成，美方力挺，甚至派了衛生部部長訪台，但在世界衛生大會（WHA），美國並沒有提案，讓我國參加；在軍事上，軍售予台，然而並非先進武器，而且是一口價，既給面子，又荷包賺飽；經濟上則施壓台灣進口美國農產品，造成民怨。

回到兩岸關係主題，無可諱言的，它對台灣的生存發展極為重要，在軍事實力對比上，台灣遠不如大陸，我們當然希望兩岸和平相處，不要兵戎相見；在國際空間上，兩岸關係良好時，我們可以發揮的空間就大，然而蔡政府上台後，我們的國際空間就更形緊縮，諸如世界衛生大會、國際民航組織均無緣與會；在經濟上，蔡政府希望兩岸脫鉤，提出南向政策，然而多年下來，台灣出口對大陸市場的依賴愈來愈高，今年1至11月，出口占比已高達43.8%，順差達到近700億美元，幾乎貢獻了台灣全部的經濟成長，相對的，我對東協國家的出口順差，不但未見增加，反而減少14.2億美元，以上的多方面發展，印證了蔡衍明董事長所說的「兩岸好，台灣才會好」。

許多有識之士曾說「我是台灣人，也是中國人」、「台灣未來的問題是兩岸問題」。目前台灣兩大政黨最大的差別是意識型態的「台獨」問題，民進黨黨綱列了台獨，而政府高官又多主張台獨，甚或說是務實的台獨工作者，但事實上，他們心知肚明，在目前國際形勢下，台獨完全沒有可行性。即使這一年來，美國頻頻對台灣示好，通過一些挺台法案，諸如台灣旅行法、國際授權法、台北法案等，美方甚至派遣閣員高官訪台，台美官方紛紛表示這是台美關係最好的時刻，然而美方也意識到不能為台灣而與中國大陸決裂，所以示意外交部長吳釗燮自己公開說，目前並不尋求與美國建立關係，同時在10月底，一次視訊會議上，前國安會秘書長邱義仁還公開說，除非是瘋子，才主張台獨，而陳水扁前總統，為了這條紅線，也踩了煞車。

總結一句話，「台獨是個假議題，卻是一個真問題」，因為憑台灣實力，以及美國只考慮自身利益，完全沒有台獨可能，在台灣議論台獨，毫無意義，反而成為「撕裂台灣」的真問題，撕裂了家庭、社會，仇視對立彼此，只是自尋困擾而已。

中天新聞台以「真道理性、真愛台灣」為理念，其新聞報導，關於兩岸及國際的資訊，比例也較他台為高，我常收看，但可惜12月12日被關台了。

我們常以民主自由、言論自由為豪，這也幾乎是台灣相比中國大陸值得自豪的一點，因為軍力上比不過人家，政治上又受國際制約，經濟上大概只剩半導體產業能贏。言論自由或新聞報導者又受限，真不知何以為繼。台灣的新聞是自由市場，早在1987年即開放報禁，1994年又開放有線電視，已是百家爭鳴、競爭激烈的市場，保留中天新聞台，讓民眾多一個選擇，何足為懼，何必以公權力強制關掉一個新聞台，徒留控制新聞及言論的把柄，對比大陸成為五十步笑百步的場景，令人嘆息。

（作者為前海基會副董事長兼秘書長）