民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬（右）、立委羅致政（左）21日召開記者會公布「2020台灣總體表現民調」，針對蔡政府在防疫、經濟、外交等表現調查。結果顯示，不分藍綠民眾皆高度肯定台灣防疫表現，而對總統蔡英文這一年來表現，60.9％民眾滿意、36.6％不滿意。（鄧博仁攝）

民進黨21日公布民調，蔡英文政府這1年來施政滿意度高達60.9%，僅7.7%民眾不滿意開放美豬牛。這樣的調查數據，意謂逾9成國人不反對開放美豬，莫非多數國人對萊豬進口歡欣鼓舞？民進黨真是厲害了，民調可以如此玩弄。

國人對開放萊豬進口的態度到底如何？1個月前國民黨做的民調顯示，高達57.5%民眾認為應暫緩開放萊豬進口。當時民進黨痛批國民黨用誘導式的預設民調題目，刻意製造民意帶風向；對照民進黨發布的最新民調，已不是帶風向而是定調輿情方向，毫不遮掩的政治操作。

影響民調結果主要有3個關鍵因素，包括抽樣設計、問卷設計及調查方法，其中尤以問卷設計最容易影響受訪者答案。民進黨民調在問卷設計上做手腳，把不滿意蔡政府的選項設計成單選題，因此各種不滿意選項自然分散掉，輕而易舉就做出僅7.7%民眾不滿意開放美豬牛的民調。

民進黨治國無方，花錢做民調唬弄國人，一點都不令人訝異。司法院上周公布「律師對司法改革成效認知調查」，對法官表示信任者高達83.3%，比去年的64.8%好太多了，引發法界一片質疑聲，原來是問卷設計刪除態度中立的「普通」選項，調查結果就有如大內宣，與萊豬民調有異曲同工之效！

自稱最會溝通的蔡英文政府，沒有經國會同意，更沒有與人民溝通，蔡總統就逕行宣布元月1日開放萊豬進口。如今面對民意浪潮反撲，精心設計出民眾不反萊豬的民調，這樣的數據如果可信，近來公開反對萊豬進口的學者專家與民團，豈非個個都腦袋有問題？