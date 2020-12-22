12月19日美國總統川普簽署《外國公司問責法案》，未來外國公司如連續3年未能通過美國會計監督委員會的審計，將被禁止在美上市。這意味將有更多中國公司離開美國。於此同時，高盛、德勤等國際機構最近相繼發布預測，不約而同看好香港明年的新股市場（IPO），將比今年更加活躍，主因是中概股回歸，在香港二次上市產生的效應。

兩方面訊息加在一起，問題和答案都在其中，讓人看到了一個和台灣人想像很不一樣的未來香港。

今年7月《香港國安法》頒布後，美中即在香港激烈交鋒。美國國務院先是在8月間宣布制裁港澳辦主任夏寶龍、香港行政長官林鄭月娥等10名中港高官，12月7日更宣布制裁中國全國人大14名副委員長，以回應人大取消香港4名民主派立法會議員資格。這是美方首次制裁中方「副國級」高官，但中方的反擊十分微弱，僅宣布取消美國外交人員訪問港澳的豁免簽證待遇，完全不成比例。

不僅如此，當美國高舉制裁的大斧時，包括林鄭在內受倒制裁的香港官員，刻意向媒體釋出消息說他們已被銀行終止服務，家中堆滿現金等等，言外之意是美國的制裁很成功，連中資銀行也都跟著照辦。原本外界預期，中資銀行未必會買美國的帳，以其一旦配合美國制裁，將違反國安法。

但12月12日美國財政部報告表示，未發現任何金融機構違反相關制裁令。換言之，香港的中外資銀行都很合作，不抗拒執行美國的要求，因此也就不必面臨美國主導的國際金融交易系統SWIFT的報復或除名。這反映北京清楚明白制裁令的殺傷力，但如此一來，美國就沒有理由啟動第二波針對金融機構的「真制裁」。

不過對於已是囊中物的香港，北京卻連番施予強力的鎮壓行動，逮人、判刑之外，最受矚目的是以鐵鍊將黎智英五花大綁當成重犯押送出庭。北京所以如此狠辣，一方面是黎智英作為標誌性人物，必須痛下重手；同時黎案要到明年4月才宣判，可藉此觀察拜登政府的香港政策，成為外交籌碼。

更重要的是北京對「新香港」已有縝密的布局，那就是把中概股的「二次上市」，與香港的「二次回歸」連結一起。未來當美國的法案開始落實後，將有許多中概股回港二次上市，成為香港二次回歸維持繁榮的基礎。北京甚至有把握，美國華爾街投行、一些國際炒家，都會默默配合、悶聲發財，各取所需，讓香港繼續成為「國際金融白手套」。

北京對新香港的「宏圖」，還可以從以下幾件事看出：其一是開發大灣區成為半導體、晶片的設計及製造重鎮，取代美國矽谷，至少不被美國卡脖子，香港則扮演籌資融資的角色。其二是讓港澳更加融入大陸，今年深圳公務員招考，首次向港澳選拔，未來這道門會越放越寬。其三、在香港建立新的政治勢力，也就是由一群有大陸背景的海歸菁英籌組中的「紫荊黨」，他們被形容是既通西學又解京意的新香港人，未來將取代傳統建制派，成為北京落實香港「二次回歸」的主流。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）