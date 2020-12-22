受疫情衝擊，全球經濟跌入百年谷底，國際貨幣基金預估今年全球經濟將衰退超過4%，但台灣表現亮麗，主計總處預估今年的經濟成長率可望達2.54%，較先前預測上調近1個百分點，在亮麗的經濟成長與資金潮帶動下，股市與房地產持續上漲。日前，台中港一艘滿載3000輛進口車的汽車船，卸下總價約99億元的豪車，創下台中港開港44年以來的最高紀錄。

展望明年，在新冠疫苗上市、全球經濟復甦加持下，台灣經濟可望延續今年的表現再進一步成長，官方預估明年GDP成長率為3.83%，主要智庫預測值也大致在3.5%到4%之間，中研院4.2%的預測最樂觀，甚至不排除可到5%；除非疫情再度嚴重惡化，明年在全球經濟反彈、台幣升值、台商回流以及大陸經濟表現佳等因素下，GDP可望有不錯的表現。

產業高度集中科技業

更值得驕傲的是，依照官方預測，明年我國平均國民所得為30038美元，將突破3萬美元關卡，以最嚴格的標準，台灣都算進入已開發國家之列；而民間投資成長率已連續3年正成長。看起來一切都非常美好。不過，在表現不錯的經濟數據下，卻有著深層的隱憂與問題，政府與經濟學家不能假裝看不見。

在所有隱憂中，最嚴重與最棘手的，莫過於嚴重的不平衡問題。所謂的「不平衡」，一個是產業的不平衡發展，台灣雖然以科技產業的發展為傲，但是過分傾斜向科技產業，畸形的產業結構將成為國家健康發展的風險。以民間投資而言，雖然是正成長，但高度集中在科技產業，特別是投資龐大、資本密集的半導體，而台積電則扮演最大咖的投資主力。

產業高度集中會有幾個後遺症，一個是風險過度集中，今年因疫情讓科技產品更夯，台灣受惠多多，一旦碰上經濟趨勢反轉、科技產業低潮，則將承受重大衝擊；相較之下，南韓的產業分布就比台灣平衡。二是科技產業為資本密集，能創造的就業崗位不如傳統產業與服務業，將造成台灣就業環境惡化，低薪困境的問題。第三個後遺症是，這種不平衡一定程度上惡化了另外一種不平衡：所得差距的不平衡。這就是今年進口豪車大增，年終獎金與尾牙縮水的原因。

「低薪困境」台灣人耳熟能詳，那句「薪資倒退N年」（指實質經濟性收入）至今仍適用，原本今年有望正式突破已近20年的低薪困境，但因疫情恐怕難竟其功，今年實質經常性薪資很可能還是無法超越2003年的數字，即使每年調高基本工資，但月薪不到3萬元的勞工人數還是近300萬人。

這些困在低薪魔咒中的勞工，以年齡層來看是以年輕人為大宗，以產業來看則是服務業為主。發展平衡的情況下，民間投資增加代表勞動市場需求增加，所以薪資有望上調；但不平衡的產業發展下，表面上投資增加，但增加的幾乎都是科技、半導體等產業，其他領域難以受惠。即使半導體產業投資增10倍，大部分勞工不可能變成工程師而受惠。即使有所謂的「外溢效果」也有限。因此，政府不能陶醉在投資增加的表象而自滿，該注意產業平衡與所得差距拉大的問題，特別是房價再次飆升後，這些「被遺棄」的勞工將面臨更大壓力，其引發的經濟與社會後遺症更值得重視。

未妥善處理兩岸關係

另一個隱憂是台灣的整體風險問題。今年由於大陸率先從疫情中恢復經濟成長，台灣對大陸的出口依賴度上升到超過45%，即使明年全球經濟正常化，這個數字可望稍微下降，但必然在4成以上。蔡政府一直無法妥善處理兩岸關係，甚至因中美貿易戰與疫情等因素，更鮮明反中，而使關係進一步惡化。對台灣經濟而言，這將是一個難以處理的不定時炸彈。在國際經貿關係上，RCEP即將上路，加入CPTPP難有進展，加上美國拜登上台後，對外經貿政策必然不同於川普，這些都會讓台灣經濟面臨風險與變局。