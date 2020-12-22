蔡英文宣布明年元旦進口萊豬，民調顯示，反萊豬及呼籲暫停進口的民眾都逾6成，綠委甚至憂心被貼「萊委」標籤，不敢表態相挺。民進黨發言人呼籲「以合作取代對抗，讓台灣在國際更有信用，跟世界各國接軌。」但台灣究竟何時談判、承諾進口的？美國的作為真能代表國際嗎？

國與國談判從來都是一場可能的藝術。行政院長蘇貞昌承認，去年初小英已跟他談到萊豬進口，顯見台美間的「合作」應非談判，而是「交易」。合理推估，台灣進口萊豬，交換美國支持「台美雙邊貿易協定」（BTA）的簽署，或是藉此換取軍售。但這樣的交易，對台灣真的划算嗎？

從美國角度來說，川普要的是建構防線圍堵中國，以凸顯「美國第一」。但坦白說，美國打的是七傷拳，傷人不成反害己，顯然不了解中國。拿美國最近禁止數千萬共產黨員移民為例，須知中國崛起靠的不是普羅大眾，而是共黨精英。當年中共總書記胡耀邦說，「讓年輕知識分子入黨，在黨內改變黨」。能推動中國「善治」的看來只能是共產黨員，至少目前如此。禁止黨員移民，連在華府創建NGO「公民力量」的楊建利都受害，政策的謬誤可想而知。

對台灣不也如此。川普要台灣成為反中前線的「斥候」，為美效力。沒錯，不管遵守國際規範、貿易或防疫，台灣都是模範生，贏得普世讚譽，也因此才能贏得美國不分官民或歐洲對台充滿好感。但川普對台友善的原因並非如此，而是台灣在建構圍堵中國島鏈上有不可替代的作用。

國家交往並非百依百順才叫盟友。美國在亞洲最緊密的夥伴非日本、南韓莫屬，但日、韓為了貿易與美摩擦不斷，川普甚至為駐軍成本與兩國關係惡化，還退出《跨太平夥伴協定》（TPP）。日、韓的確進口萊豬，但至今不影響國產豬肉價格，且有標示，哪像台灣執政黨還反過來質疑在野黨政治操作。

川普的確為台灣做不少事，包括11次軍購，派軍艦繞台海，多次在世衛為台發言，甚至駐聯合國大使也與我駐紐約代表處處長餐敘。但台灣恐該思考，F35戰機為何不售台，川普為何絕口不提BTA，為何對「台遭入侵，美軍馳援」三緘其口？這就是國際現實。美國8月派衛生部長阿札爾訪台，前AIT處長包道格就明白指出，沒有任何國安官員隨行，證明川普不想逾越中國紅線。

如果台灣據理力爭，進入實質談判，美國為自身利益著想，不見得不埋單；如果兩岸關係改善，台灣更能游刃中美兩大國之間，獲取更大實質利益。川普政府進入倒數，拜登即將接手，舊政策能否延續都是未知數；與其一個萊豬政策惹得國內紛擾不堪，不如勇敢地向美國說不，等達成共識再開放。