民進黨政府和同路人，一直以美國川普政府在任內出售了11次軍火給台灣為重大成就；但如果稍稍了解情況者，都會以這樣的認知為憂。

中華民國政府自民國38年撤退到台灣，當時美國杜魯門政府一度已準備放棄中華國政府，轉而承認毛澤東的中共政權。唯當時中共本身的政策錯誤與後來的韓戰發生，才使得中共在東亞的形勢發展受挫。

在冷戰啟始後，在美國的全球戰略架構下，出現了東亞包括有台灣在內所謂的第一島鏈。但由於美國本身對當時全球戰略思維的不同，美國堅決反對當時及後來中華民國對共產政權的對抗策略反攻大陸。美國更希望的是，以喬治肯南所提出的「圍堵」模式來對付共產世界的問題。

後來美國政府一系列政策的發展，一方面除了強力禁制共產政權對台的意圖，但同時也限制蔣介石反攻大陸。這在甘迺迪政府任內的表現尤為明顯。

美國自杜魯門政府的冷戰戰略開始後，其全球戰略思維在東亞亦出現極為清晰的結構；即在東亞地區之圍堵自美國阿拉斯加起，經阿留申群島、日本、南韓到台灣至東南亞公約組織（即今日東協）。後以越戰興而美國國力不繼，無法承擔對抗全球反共大業；在尼克森與季辛吉思考下，拉攏中共以對抗蘇聯東歐集團成為美國的基本戰略。這是美國卡特時代所繼承的基本思維。卡特政府當時甚至明白告訴台北，宜及早與北京進行統一相關對話。及至雷根時代，以其個人對台北情感，始在《八一七公報》後出現對台的6項保證與協助台灣的軍力發展。

然就美國國家安全戰略發展而言，安全概念變化並不太大。重要的是，美國始終認為任何對外政策行為均不應危及美國國家安全；其中相當重要的一項則是對外軍售。美國任何的對外軍售，應是要符合美國在該地區的利益，並非是該國家本身在該地區的相關利益。當然，對台的軍售項目乃至思維，也必然是在該架構之內。

從這裡可以看出，為何郝柏村先生會在其著書中抱怨，在1992年之前，台灣曾連續12年向美國申購F-16，美方均不理會；直到1991年12月蘇聯瓦解後，美國在全面思考全球權力結構的變遷，方有老布希以「選舉所需」為由，出售F-16給台北。

甚至是老布希敗選後，柯林頓繼任與其後以反恐為職志大業的小布希，亦在國家利益的概念下，在對台軍售一事上，還是必須相當程度尊重相關概念的延續，所以才會出現小布希說出「盡其所能的防衛台灣」後遭到下屬的更正；而公開宣布對台出售潛艦，卻是8年內無法售出，最後無疾而終的事了。更不用說以穩定和休養生息為主的歐巴馬了。

所以川普政府在任內賣了11回軍火給台灣，根本就不是什麼值得大書特書的事；因為除了川普的個人問題外，還事涉大陸的強力崛起與美國內部的反中意識；川普政府在整體兩岸問題上的處理，更多的是把台灣當作一個對抗中共的籌碼而已；所以能留給未來的台灣，只能是在一種更不確定的情況罷了。所以，這對台灣真的有利嗎？

（作者為資深媒體人）