近期英國的新冠肺炎疫情轉為嚴峻，該國衛生當局發現感染變異株病例急速增加，其傳播力可能較原病毒株增加7成；要特別關注的是該變異病毒株的致死率與傳染力有無快速攀升。若致死率沒有升高，傳染力增加，顯示病毒正朝更適宜的生存環境而演化，未來有可能朝向「流感化」的走向；而非像是SARS病毒的高致死率而提早讓疫情結束。但新冠肺炎病毒不斷變異，可能也會讓國外已經開始施打的疫苗預防效果降低，需不斷監測疫情的未來走向與病毒演化趨勢。

由於美國感恩節前後，天空布滿密密麻麻的航班，顯示該國民眾「報復性過節」的心態，在節後而增加的群聚感染，已呈現在節節攀升的新增病例數。此次英國耶誕節前的疫情警報提升等級，已有大批民眾逃離倫敦等大城市；而在邊境封鎖方面，已有多個歐洲國家與印度、加拿大、香港等地都宣布暫時禁止英國航班入境，由於我國的邊境管制大致是依靠檢疫14天來處理，是否應隨疫情變化而調整邊境管制，應有更臨機應變的調整方式。

台灣已連續253天無本土病例，因案771的出現而破功。但案771的出現，是因為案765的外國籍機師傳染給案771。而更早之前案765，在航空器內傳染給案760與案766，此為我國第一起航空器內的傳染，其態樣可能如同磐石艦案的傳染型態相似。由於我國尚未開打疫苗，國際航線的船班、航班，其工作人員的隔離條件、檢疫期長短，將來都會隨著疫情的升降溫還有他國疫苗的開打，而應有所調整。例如現行機師3天檢疫的規定，已讓貨機組員們面臨無限輪迴的隔離，若改回14天，人力調度會出現問題，但若是現行3天的檢疫期間，能否對於「無感症狀」還有「新近感染」的個案篩檢出新增病患加以隔離，都不無疑問，有待更進一步的研究與調整防疫相關規定。

新冠肺炎疫情已經肆虐將近一年，疫情的反覆加劇讓人心惶惶，既然國外疫苗已經問世，相信黎明曙光就不會太遠。但由於國內承平日子已經過得習慣，民眾雖會聽從政府指示乖乖戴上口罩，但防疫心態時有鬆懈，大規模的群聚活動仍是舞照跳、馬照跑。反之，若是嚴格遵照流行疫情指揮中心的防疫規定，應不太會出現本土案例。

台灣對於大規模防疫作戰演練，多半只停留在口罩國家隊的口罩生產與分配策略，對於急重症、輕症分流醫治，維持醫療人員的治療量能，比較沒有演練的機會。加上對於疫苗國家隊、特效藥國家隊的扶持策略、還有疫苗的國外採購策略，衛生官員心理都沒有個譜，令人擔憂在乍暖還寒的冬夜裡，台灣民眾期盼解禁的心究竟要盼到何時？

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）