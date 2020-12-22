新冠肺炎確認增加一本土案例，國內疫情拉緊報，且由於防疫輕忽暴露的漏洞，更引發雙北地區人心惶惶。外界不禁好奇，曾多次自誇超前部署的衛福部長陳時中，這陣子究竟都在部署什麼？所有人都看到，蘇偉碩醫師因為編印「揭穿萊劑安全神話」手冊遭到衛福部「查水表」，為的就是不讓民間質疑蔡英文總統粗暴下令進口有嚴重安全疑慮的毒食，這不啻是當代民主國家的笑話，更是國家公權力化身為暴力輾壓人民生存權的法西斯惡例，畢竟蔡英文當年抨擊前朝進口美國萊克多巴胺牛肉時，其精準用詞就是「毒牛」，如今當然沒道理禁止別人以「毒豬」稱呼萊豬。以防疫之名進行政治迫害，這就是陳時中最近很忙的工作。

眾所周知，民進黨立委對於被冠上「萊豬黨」護航者的名稱相當忌憚，而且民意的積極反撲，在全台各選區尋找「罷免萊委」標的，因此不少原來挺來豬的政客，害怕成為蔡政權陪葬品，如何頂著民意逆風硬幹，已經顯出遲疑。荒唐卑劣的是，此時陳時中為防主子政權跛腳的「超前部署」不是預防萊豬進口、解決問題，而是「解決提出問題的人」，蘇醫師已成他們用來祭旗的文字獄受害者。以政治思想審查為己任的政務官荒廢防疫本業，導致疫情潰堤，還有臉繼續眷戀官位？

過去十個多月，台灣在衛福部堅持不普篩、一再吹噓防疫神功護體中度過，一向只注重選舉攻城掠地、分配資源的民進黨，早就以公家廣告、網軍吹擂藉機將陳時中「造神」，甚至直指阿中將在下屆的台北市長選舉中擊潰國民黨的男神蔣萬安，成為最強政壇超新星。一時間陳時中自己都覺得飄飄然，竟躍上舞台唱歌跳舞公演，回過頭卻說自己沒空出席萊豬公聽會。這不但清楚彰顯萊豬黨的執政心態只在乎如何撈選票，更暴露政務官不敢面對公眾的心虛。

而這一次在立法院質詢陳時中是否選擇性告發蘇醫師的立委，竟然就是蔣萬安，對於陳時中而言是場無情的命運捉弄，真是夜路走多了。大家還不健忘的話，前行政院發言人丁怡銘操縱網軍、構陷牛肉麵商家一事，蘇貞昌親自護航保了這個御用造謠者安全下台、特權應訊，但丁怡銘引起社會恐慌的事實明顯，陳時中竟然完全置若罔聞，證明他們在乎的就是如何完成這樁包藏禍心的萊豬交易而已，什麼公平正義、涉法一致性都是謊言。

阿中部長，趕快認真防疫吧，別再讓衛福部成為搞政治偵防的東廠閹黨，人民不歡迎萊克多巴胺相關產品的立場相當堅定。借鑒泰國案例，面對美國揚言報復制裁200多項商品的恫嚇，泰國都能堅持不進口會傷害人民健康的萊豬，為何陳時中沒有這種風骨？筆者作為在2月25日就被衛福部以《防疫特別條例》移送的噤聲受害者身分聲援蘇醫師，也要呼籲國人一起要求所有選區民代明確表態：「只要不對萊豬投下反對票，都是國賊公敵」！

（作者為資深媒體人）