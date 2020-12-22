2020年因疫情衝擊，各大產業無不加速數位轉型，因應疫情帶來的消費者行為與購物模式劇烈的改變，宅經濟呈現爆發式成長，電商購物、直播帶貨、社群及KOL行銷成為變現關鍵，後疫情時代數位科技的運用，將成為市場決勝的重要武器。

新冠肺炎疫情隨著疫苗研發成功，全球有望走出隔離、封城、遠距工作與保持社交距離等限制，邁向「後疫情時代」。無論是企業或是偏鄉的小產業，都陷入了兩種不同預期：樂觀者覺得再苦撐半年，社會經濟秩序就會回復正常；悲觀者相信隨著遠距工作、會議、教學與直播拍賣的科技普遍應用，一切已經回不去了。

面對後疫情時代環境的巨變，科技巨擘林百里先生就預言：「人類的宅性回不去了！」所描述的無非是這一波疫情衝擊下，業界已經習慣運用網路科技遠距上班與訪問客戶，一旦能建立了良好的互動模式，更能節省下了大量的交通、住宿與差旅費用與時間成本，也創造了更多「宅經濟」的新需求，舉凡電商、宅配與送餐服務，這麼多新科技快速獲得應用與傳布，若非疫情，實難想像，最重要的是創新科技應用不再是少數人的專寵，而是一夕之間成為人們生活的常態。

經濟分析上也多認為未來產業勢必轉型，根據拓墣產業研究所預測，2021年全球視訊會議設備市場將逼近40億美元。顯見遠距教學、遠距上班乃至於遠距會議等因應疫情而生的運作模式，至少到2021年上半年仍是常態，甚至在疫情退散後依舊會成為不容忽視的科技應用。

然而，台灣的數位包容或數位平權政策下，政府總沉醉高比例的無線網路與手機持有率，卻忽略了面對社會變遷，偏鄉民眾如果沒有辦法迎頭趕上，立即掌握遠距互動的平台，例如接近使用Zoom、Teams、Meet、Webex等，則無異於遭到拋擲在數位鴻溝的另一端，完全失去競爭力。

所以偏鄉民眾除了等待好時機到來，也應當努力因應社會轉型，強化自己的資訊素養，如何儘快在各種偏鄉的社區資訊教育中，融入雲端會議視訊教學課程，讓民眾有機會掌握視訊會議的溝通能力，也能參與後疫情時代的線上教學與各項遠距工作、演講或座談的新傳播模式。

過去偏鄉小農與商家往往必須透過參與園遊會、商展等活動，擺攤營生，眼下公眾聚會人數受到限制，未來也未必能回復到往日的榮景。如果能夠及早讓偏鄉的小農與業者能「人人都是直播主」，藉由學習經營品牌網路形象及直播宣傳，則在「宅經濟」盛行的時刻，應當能為不景氣的商業活動解套。

尤其是當更多遠距學習的資源上線，偏鄉民眾如果沒有線上學習的素養，或是缺乏互動的平版電腦與筆電，在後疫情時代一定會陷入更困窘的處境。誠摯呼籲各界一起重視此一數位包容與數位平權的議題，儘速調整社區資訊教育的內涵，讓走出疫情陰影的民眾，能快步迎向全新的挑戰。 （作者為國立台灣師範大學教授、宜蘭花蓮縣數位機會中心主任）