無色覺醒》賴岳謙：世紀疫苗關鍵研發！後疫時代誰是贏家？(圖/美聯社)

根據全球市場研究機構Trend Force的分析資料顯示，2020年全球全球藥品市場規模可以達到1.5兆美元，也就是1.5萬億美元。

這是很大的一塊藥品市場，卻是由歐美的幾家知名藥廠寡佔，而且這一年1.5萬億的大餅，還以每年將近4%的升幅增加之中，單單就以新冠疫情市場來說，2021年市場估計會達到200億美元，利之所在自然志在必得，西方大藥廠為了保住要在嘴裡的肥肉，煮熟的肥羊不能讓他跑了，自然是賤招使盡，無所不用其極了。

明明今年12月9日，路透社也報導，施打輝瑞與BionTech新冠疫苗造成兩名接種者出現副作用反應，但是當一名秘魯志願者因爲參加中國國藥集團中國生物新冠滅活疫苗在秘魯的臨床試驗身體出現狀況，西方媒體就如獲至寶、爭相報導，關鍵是參與這項疫苗試驗的秘魯一所大學的研究是German Malaga博士告訴秘魯當地媒體，他不認為這位志願者的身體狀況和疫苗有關。

外媒無限放大中國疫苗出現的萬中之一的過敏反應，明明是統計學或者臨床試驗的正常狀況也被外媒炒得好像出了什麼事。

而西方藥廠自己發生的臨床或者施打疫苗過敏反應，卻是大事化小、小事化無，擺明了就是一種差別待遇、厚此薄彼，故意擴大中國疫苗的小事，滅中國威風長自己聲勢，這種惡質化的惡性競爭手段，西方的惡質教人歎為觀止。

世界藥品市場被歐美寡佔這已經是兩三個世紀的陳年往事，但就以去年統計數據排名前十大藥廠來說：

排名第一是強生公司是美國公司，第二名是瑞士的豪夫邁羅瓦公司，第三大藥廠是輝瑞是美國公司，第四大藥廠諾華製藥是瑞士公司，第五大拜耳公司是德國公司，第六名默克集團是德國公司，第七名葛蘭素史克藥廠是總部在英國。全球排名50強的製藥公司，中國藥企在2019年才頭一次進榜，像是正大集團旗下總部在香港的中國生物製藥以及江蘇恆瑞製藥。

企業競爭本來就是叢林法則、弱肉強食、適者生存，但是新冠肺炎肆虐，絕對不是一個家的自家事，覺得是全球全人類的共同事務。

俗話說：天道循環、報應不爽，大家回顧過去一年以來疫情爆發一年以來，哪一個國家甩鍋甩得最兇，哪一個國家反而最是自嘗苦果，反而是疫情最嚴重的。

美國就是典型的個案，川普政權在過去一年以來，除了甩鍋中國，把一切過失推卸

責任給中國，反而美國一丁點疫情防控工作都沒做，堂堂西方大國把責任推得一乾二淨，令人震驚。美利堅合眾國竟然在川普一人得道、雞犬升天的情況下，衰敗形勢令人不可思議。

面對新冠病毒，人類命運休戚與共，中國是全球第二大經濟體，第二大的強國，卻成為疫情氾濫的中流砥柱、一夫當關萬夫莫敵，雖千萬人吾往矣！中國展現的擔當與氣度，已經預示未來世界的龍頭地位捨我其誰。

事實勝於雄辯，中國就是老大！當中國人就是光榮。