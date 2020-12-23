外公因為開刀的關係，親戚決定替他請一位全天候的看護，負責照顧他手術後的生活起居。找看護的過程不算理想，家族曾找了兩個本地的看護阿姨，不過，這兩位並沒有很仔細的照顧外公，還會趁吃飯時間在醫院地下樓逛街購物，導致外公臨時發生狀況時，沒有人能及時處理。後來，在病友家屬的介紹下，來了一位新的看護阿姨阿芳，成為第三位照顧外公的專門人員。

非常敬業不怕辛苦

阿芳來自湖北，十幾年前就和來自台灣的工程師結婚，隨後她跟著丈夫一同返回台灣。她擁有國際認可的照服員證照，在湖北時，就是在做看護的工作，歷練非常豐富。當她來到台灣，同樣也當起了看護人員。值得一提的是，她的收費時薪，要比台灣本地的看護人員稍高一些，但她在醫院的風評不錯，很多家庭都推薦她，這也是親戚在評估後，會選擇她的原因。

的確，當阿芳來了之後，外公在醫院病房，等於是真正有了一位二十四小時的全天候管家。她非常敬業，照顧外公的期間，完全沒有踏出病房一步，整天密切關注病人的情況，就算是吃飯，她也全都委託外送人員直接送到病房來，如此才能保證，她的視線絕對不會離開外公。盡責的她，就算是在半夜，也可以隨時醒過來，即時通知護理站處理外公的病發狀況。

看護是辛苦的工作，要隨時面對病人，所承擔的精神壓力，往往不亞於病人。不過，她總能微笑滿面，耐心的聆聽外公各式各樣的抱怨。她既是看護人員，又更像是一位心理輔導師，常常以開朗愉快的態度，鼓勵外公走過病痛上的難關。她在病人心理上所帶來的提振效果，是之前的看護阿姨所缺乏的。

另外，我非常佩服阿芳的，就是她適應環境的能力。她除了家鄉的湖北方言，也熟悉不同的方言，像是廣東話，她同樣說得呱呱叫。這對來自廣東、不太擅長說普通話的外公而言，就像是遇到了同鄉。她可用流暢的廣東話和外公交談，這也是她充分得到外公信任的原因。她說，她對台灣很有好感，這邊的人好客而善良。她來台灣幾個月，就學會了台語，這也幫助她，在遇到只能講台語的阿公阿媽時，她同樣能對答流利，完全掌握病人的病況。

任何地方都是家鄉

在阿芳的眼裡，台灣海峽兩邊，無論是誰，其實不用太在乎歷史制度、生活習慣的不同，如果能用開放的心態來面對，就能夠互相吸收彼此的優點，兩邊人們在相處上會更加融洽。她說，從台灣老公身上，她看到男人體貼的一面，而她也靠著自己的友善、努力和拚勁，讓周遭的台灣人，能夠更加喜歡來自對岸的人們。

我必須要說，和阿芳互動，我常忘了她的家鄉。我想，對她而言，任何地方都可以當她的家鄉，這正是她令我最佩服的所在。（望草若／桃園市）