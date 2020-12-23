我是北京人，生在北京的大家庭中，世代均在北京，因家父任職空軍，民國三十七年初被調任到台灣，帶著母親和哥哥先到了台灣，我也於當年四月隨小叔一起來到台灣，才一歲半吧！在台灣一住就是七十幾年了，現在也成台灣人了，但一般人都稱呼我是外省人，到大陸叫我是「台胞」，我的家鄉在哪兒？時局造成的也無可奈何。

來台灣最初在我腦海中的印象，住在台南，軍方分配給父親一棟日式房子，有前庭後院，當地人稱作那地方為「水交社」（日據時代的海軍水兵交際社），但是沒住多久又搬到屏東的飛機場附近新蓋的眷村，每家都用木板、鐵皮等蓋了廚房，用竹子圍了庭院，就像是影星鍾楚紅演的《竹籬笆外的春天》裡的情景那樣，我長大後問家父，為何會搬到那兒？家父稱，「沒辦法，不久之後，大陸又撤退來大批人擠在日式房子中。」房子先是一分二，又二分四，最後擠了八家，父親說「我們搬走吧」，於是就在竹籬笆內的家住了十多年。

我十八歲時，因家父調職於台北，我們也舉家搬到台北，是乘坐運輸機，我揹著行軍袋中裝滿了鍋碗瓢盆等，在台北市一直住到今天。

我四十五歲那年才回北京，開始了解北京家人的情況，長輩還有大伯、大媽，同輩有堂弟、堂妹，堂弟生了一兒一女，因是滿族（少數民族），所以多生了一個。大家庭裡老中青三代同堂，和樂融融，住的房子比我要大得多，家中布置井然有序，還有鋼琴，真令人羨慕，但生活習慣過得比我們還要保守。

我和他們相處了半個月，才漸漸知道過去幾十年的經歷，原來因為我父親的關係都被打入黑五類，在大陸政權搞運動中吃盡了苦頭，堂弟被下放到雲南，堂妹在工廠中做工。但是大伯、大媽很注重子女教育，堂弟從軍中退伍，改革開放後被分到一家公營的音樂社，現在升到總經理的位置；堂妹是北京師大畢業，在師大附中教書，又利用晚間進修，碩士班畢業後升到教務主任，現又升為副校長了；堂妹嫁給她同學，是數學博士，在大學教書。經過一家人十幾年的努力，才有現在小康幸福的日子。

我在台灣是世新專校畢業，和他們相比，竟還是學歷最低的，同輩幾人年輕時吃了不少苦。我同樣在台北上班，規規矩矩地賺，賺的薪水只夠吃飯日常生活開銷，幸而學的是新聞，夜晚又在一家報社上班，一天僅睡五個小時左右，娶了一位漂亮能幹的老婆，兩人省吃儉用，於蔣經國總統時代，買了兩間小房子，一間給老爸、妹妹住，自己住的一間頂層加蓋了一層違建，勉強像個小家庭。

到民國九十幾年左右，再去北京，大伯堂弟們又換了新屋，在北京順義區，李嘉誠蓋的萬科花園新城，買了一間更大更漂亮的房子，潛意識告訴我，大陸經濟最近一二十年又進步了不少，台灣真該加油啦！

盼望兩岸今後能夠和平相處，往好的方向相互競爭，那就不是「兩岸一家親」嗎！（全士雄／台北市）