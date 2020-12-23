耶誕節快到了，多數人在孩提時代對這一天都有美好的記憶，幼稚園發糖果，耶誕老人給禮物，往年這一天是行憲紀念日還放假一天，街上到處有耶誕樹、耶誕燈，咖啡館也會以優惠價回饋，尤其過了耶誕節不久又要過新曆年、農曆年，這真是一年裡的快樂時光。

耶誕節的前一晚是平安夜，是紀念耶穌降生的日子，新約聖經記載這一夜天使向野地裡的牧羊人報佳音說：「在至高之處榮耀歸予神，在地上平安歸予祂所喜悅的人。」整本聖經談到平安有300多次，今天不少人求富貴，惟富貴終究比不上平安，不論對個人或社會國家，平安總是最為珍貴的。

雖然全球都很歡樂的過耶誕節、平安夜，然而新約聖經告訴我們耶穌為這世界帶來平安，自己卻上了十字架，他所處的年代，猶太人正被羅馬帝國統治，那些猶太祭司長、文士妒嫉他的魅力，遂以誘惑國民、禁止納稅給凱撒並說自己是基督這三大罪名告到羅馬總督彼拉多那裡，彼拉多雖明知其無罪，但為息事寧人，因此將耶穌交給眾人釘在十字架上。

路加福音記載：「從前希律（猶太領袖）和彼拉多（羅馬總督）彼此有仇，在這一天就成了朋友。」政治的可怕於此可知，而在政治干預下，法律形同具文，這些猶太文士何忍加害無辜之人？原因無他，就是深恐自己的政治地位將被耶穌取代，因為耶穌每次的演說都有成千上萬人慕名而來，連他進耶路撒冷都有廣大粉絲列隊歡呼，用今天的話來說，猶太領袖已把耶穌視為是政治對手，因此無所不用其極的羅織罪名，意欲除之而後快，他們相信除掉耶穌之後，自己的政治地位就穩固了，相反的，耶穌對於這些釘他十字架，嗤笑他的人卻說：「父啊，赦免他們，因為他們所做的他們不曉得。」一個人的肚量之大小，於此可知。

達文西名畫最後晚餐的十二位門徒，除了猶大，並沒有半個人因此退隱山林，四面受敵依然廣傳福音，隨後數世紀雖歷經羅馬帝國迫害，非但沒有消失，反而成為黑暗世代的明燈，聖經文學優美，故事動人，詩篇、箴言更是撫慰人心的良藥，數百年來這個信仰早已融入歐、美生活，直到如今美國總統就職必定手按著聖經宣誓，足見其偉大，耶穌為人謙和而有憐憫，受害不吐威嚇的話，更是和平的製造者。

所有政治人物都應該有這樣的情懷，而萬萬不可像昔日這些猶太領袖及文士，眼下容不得意見和自己不合者，無所不用其極的羅織罪名把自己不喜歡的人釘到十字架上。遺憾的是，近期的台灣政治環境正是如此，對於和政府意見不同者，不論是對萊豬進口的異議，或是對中天關台的批評，動輒以不實言論被約談，在解嚴已逾三十年的今天，竟然還有這種事情發生，簡直不可思議，日前國民黨揶揄蔡政府搶當打壓言論自由的劊子手，台灣將成「查水表共和國」，實非偶然。

在這樣的氣氛下，台灣社會何來平安？如今任何人在臉書上的留言，一不小心都可能被以言論不實約談，我們的言論自由何在？事實上寒蟬效應已經出現，這個情況再演變下去，就是一言堂了，未免惹禍大家都禁口不言，而文官體系則報喜不報憂，最後災難臨頭而不自知，經濟走疲仍以為喜，這對台灣豈是好事？當然不好，但是近月執政當局卻正在創造這樣一個讓日後自己陷落的網羅。

總統蔡英文在2016年初發表勝選感言時曾說：「台灣是一個民主自由的國家，這個國家偉大的地方，就在於每一個人都有做自己的權利。這個國家，保障所有國民，自由選擇的權利。在這裡，我要以總統當選人的身份，鄭重呼籲，任何人，都必須尊重這份自由。」這段話擲地有聲，有總統的格局，令人敬佩，四年過去，不知蔡總統可還記得這段話？若還記得，那就該想想自己四年來兌現這個承諾了嗎？若沒有，乘著現在還來得及的時候，儘速把言論自由的權利還給國人。

耶誕節快到了，我們希望蔡總統在今年的耶誕節送給全民一個耶誕禮物，那就是四年前那席話「這個國家，保障所有國民自由選擇的權利，任何人都必須尊重這份自由。」不要再有查水表的舉動，讓國人暢所欲言，政府只需要做好教育，讓國人從小習得獨立思考的能力，如此則狂論不攻自破，那才能讓國人得到真正的平安。

我們最後以聖經歌林多前書第13章期勉總統：「愛是恆久忍耐，又有恩慈，愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，愛是永不止息。」能以此度量治國，那台灣夜夜是平安夜，年年是平安年，何愁經濟不進步，國家不強盛？