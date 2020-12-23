中天電視12月12日凌晨被國家通訊傳播委員會（NCC）關台後，轉往網路平台YouTube發展，只花兩周多時間，YouTube訂閱數從150萬衝破220萬，創下新聞台YouTube訂閱速度新猷，對積極轉型的中天是絕佳激勵，但真正挑戰才正要開始。

中天YouTube訂閱數爆衝，證明除了中天原有鐵粉收視群外，也有廣大閱聽大眾不滿蔡英文政府箝制新聞自由、加上美國萊豬議題逐日加溫，站在嚴格監督政府立場的中天YouTube平台，就成了這些收視群的首選，這是中天轉型契機。

中天電視已響亮吹起轉型號角，為完成不可能的任務，主播群大玩創意，包括吃漢堡、跳螃蟹舞、扮演鬼滅之刃角色，甚至煮火鍋及餵食吃播，這些都是網紅絕活。中天主播要轉型為網紅有其必要性，但更重要的是轉型之後如何提供有別於其他新聞台的深度新聞節目。

中天電視快速突破200萬訂戶相當不容易，但國內YouTuber突破百萬訂戶者已有數十人，每次推出短片都能擊中年輕人笑點的「TGOP這群人」，更早已衝破200萬訂戶，其他知名網紅諸如阿滴英文、谷阿莫、蔡阿嘎、阿神、聖結石、菜喳及放火Louis等人，訂閱數都跨過100萬門檻。

中天持續挑戰訂閱數只是基本盤，YouTube演算法必須有高觀看時間及高互動才有幫助，訂閱數只是參考不是關鍵。目前各家電視台固守頻道收視戶，沒有鼓吹訂閱YouTube，最近力推YouTube訂閱戶的政論節目《少康戰情室》，在極短時間內就破百萬，靠的是專業新聞評論口碑，主持人及來賓都沒有配合玩創意哏。

因此中天電視當下最大挑戰是如何計畫性的量產有深度的新聞議題節目，提高收視群的黏著度。主播吃漢堡、跳螃蟹舞及cosplay等創意哏，只是吸引訂戶的小菜，小菜如過多且雜反而適得其反，無法讓饕客回流，收視忠誠度必然隨著時間漸消散。

相較破百萬YouTuber團隊，員工頂多十來位，中天電視員工400多人，光靠YouTube的廣告分潤、訂閱點擊播放收入及抖內，絕對入不敷出，而網路的置入商業模式，包括直播帶貨與線下直售等，頂尖排名的網紅行銷手法都已十分成熟，他們因「笑」果佳、廣告效果自然獲贊助商青睞。

中天是專業網路新聞台，唯有培養更多高忠誠度收視群，才有更大營運空間把廣告帶進新聞性網路直播，也就是中天商業營運機制必須另闢市場開發模式，既要有別於傳統電視，也要與網紅YouTuber的經營方式區別，而帶進業務動能就回到新聞品質本身。

中天電視成功轉型難度雖高，並非不可能任務，傳播學者也等著檢視。以目前中天YouTube24小時播出的新聞內容，除了加重口味批判蔡英文政府，仍未捨棄「三器新聞」，與關台前的52中天台沒有多大差異，還看不出新聞內容本質已脫胎換骨，市場區隔性薄弱，這才是中天電視最嚴峻的挑戰！

（作者為資深媒體人）