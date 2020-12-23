開放萊豬進口，24日進入決戰。民進黨立院黨團表示將做成一致性投票，換言之，在萊豬這個議題上，民進黨不容許黨籍立委有任何「異見」，如此威權霸道的一言堂，不禁令人想起當年的十一寇。

2006年至2007年間，進入第二任期的總統陳水扁，爆發貪腐弊案，引發百萬人倒扁的紅衫軍運動。民進黨內有11位立委對民進黨及陳水扁提出嚴厲的批判，引發深綠選民的不滿，稱他們為「十一寇」，要求在日後的選舉中封殺這些人。

多年之後，當年的十一寇已有多人淡出政壇，而仍活躍於政壇的幾位，在最近的「萊豬大戲」中頗為露臉。例如，目前擔任退輔會副主委的李文忠，本有意召開記者會駁斥反萊醫師蘇偉碩，後改為發新聞稿，要求蘇偉碩「勿再以曾為榮總醫師身分發表不實言論。」

蘇偉碩曾任榮總醫師是事實，且他個人受訪也並未強調榮總醫師的身分，至於他發表的反萊觀點是否是「不實言論」，李文忠有足夠的專業可以判斷嗎？

目前擔任民進黨立院黨團幹事長的立委鄭運鵬，指責罷免萊委行動是「仇恨動員」，那民進黨在幕後策動罷免前高雄市長韓國瑜是什麼？鄭運鵬不滿國民黨政治人物稱萊豬是毒豬，那當年蔡英文率民進黨一干要員走上街頭反毒牛，他有說過半句話嗎？

現任立法院副院長的民進黨立委蔡其昌，也是護萊大將，他大力反對地方政府訂定的萊劑零檢出規範，認為這是一國兩制。

李文忠、鄭運鵬和蔡其昌，當年即使被稱為「寇」，仍不改其志，敢於指責當權者，如今民進黨全面執政，他們卻成了無良政策的幫凶。

當年的寇，今日已在權力之下叩頭，具體而微地呈現出整個民進黨的墮落與敗壞。