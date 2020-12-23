《香港國安法》6月30日通過以來，北京和港府動作頻頻，短短不到半年，落實效率之高，且「拳拳到肉」，展開一波波的大搜捕，更防微杜漸，從「源頭」抓起，把手伸進公務員、立法會、教育、媒體等四大領域。

先看直接涉及《國安法》的抓捕，包括黎智英、黃之鋒、周庭等指標人物，都相繼被捕，少數幸運者提早潛逃到英國、美國，8、9月以後，偷渡的路也被封死，12位越境被捕的港人就是例子，16日正式被提起公訴，都將在大陸審理。

公務員領域，港府已修訂新規，要求所有公務員必須宣誓效忠《基本法》，擁護《香港國安法》，18日香港特首林鄭月娥更帶頭示範，率部會首長等高階公務員共同宣誓。

立法會領域，先是11月11日全國人大常委會判定楊岳橋、郭榮鏗等4人喪失議員資格，接著民主派的15位議員宣布總辭，立法會成了建制派的天下；近日更傳出，大陸全國人大也將針對區議會層級修改規則，擬取消117個由區議員互選產生的選委會席次，改由港區的全國政協委員取代，政協委員占選委會的席次，將由51席一口氣增加到200席。

教育領域，香港立法會議員何君堯透露，他正在籌備設立一間「國安教育中心」，旨在全面推動涉及國家安全的教育工作；媒體部分，專門報導揭露式調查新聞的香港有線電視《新聞刺針》節目，全組編採人員被裁員，中國組記者集體辭職；黎智英被捕也無形給香港媒體帶來陰影。

2015年底香港上映的預言式電影《十年》，用5個小故事設想10年後的香港，涵蓋政治、經濟、語言、教育等角度，現在看來，不用10年，短短5年已一一成真，香港已經回不去了。