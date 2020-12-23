NCC為推動「數位通訊傳播管理法」立法，日前開了一場閉門座談，不過與會業者紛紛表態反對，網媒業者擔心政府又要把手伸到網路侵害言論自由。

經過2020年NCC關中天新聞台的震撼演出，NCC信用徹底破產，知法玩法、違法濫權，幾樁涉及社群媒體言論被查水表，網友可謂人人自危，值此敏感時機，閉門座談哪有人還會相信「髒兮兮」的話！

關中天、禁童書、查水表，執政者透過闇黑力量操縱一言堂，這場閉門座談更像是一場安排了刀斧手的鴻門宴，網友千萬要小心。