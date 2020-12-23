快評》小心NCC黑手 18:312020/12/23 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21世紀基金會發布民調，7成民眾不能接受52台空頻。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NCC為推動「數位通訊傳播管理法」立法，日前開了一場閉門座談，不過與會業者紛紛表態反對，網媒業者擔心政府又要把手伸到網路侵害言論自由。 經過2020年NCC關中天新聞台的震撼演出，NCC信用徹底破產，知法玩法、違法濫權，幾樁涉及社群媒體言論被查水表，網友可謂人人自危，值此敏感時機，閉門座談哪有人還會相信「髒兮兮」的話！ 關中天、禁童書、查水表，執政者透過闇黑力量操縱一言堂，這場閉門座談更像是一場安排了刀斧手的鴻門宴，網友千萬要小心。 快評》香港回不去 快評》當年的十一寇呢 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚 17:292020/12/23 財經 北京布局香港 快狠準 04:102020/12/23 時論廣場 新創品牌OASIS 成奧迪充電夥伴 04:102020/12/23 產業特刊 防疫概念股翻揚 再掀熱潮 04:102020/12/23 證券．權證 晶碩獲利爆發 花旗喊進 04:102020/12/23 證券．權證 特別股連八月吸金 錢景亮 04:102020/12/23 投資理財 泰博科技公司捐贈30萬抗原快篩試劑 協助友邦抗疫 18:402020/12/23 政治 旺報社評：解讀大陸需求側改革系列2》內需市場崛起 台灣有無機會 18:322020/12/23 旺報社評 掰了藍皮普快 鐵道迷最後懷舊之旅 04:102020/12/23 藝文副刊 大江購物中心11、12月業績雙位數成長 明年二期拼招商 17:202020/12/23 財經 HUSH感情空窗找人不如抱貓 04:102020/12/23 娛樂新聞 言論熱門新聞 中時社論》深層民意將在2022算總帳 - 中時社論 - 言論 梁偉杰》戰爭，準備好了嗎 - 觀點 - 言論 奔騰思潮：汪葛雷》台灣網民為何要逼華碩表態？ - 海納百川 - 言論 陳一新》川普友台反中 強弩之末 - 觀點 - 言論 快評》香港回不去 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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