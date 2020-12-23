有關萊豬的問題，24日將在立法院會對決，儘管全台反對的聲浪來勢洶洶，還有諸多配套問題懸而未決，但民進黨吃了秤陀鐵了心，已然決定「戴著鋼盔往前衝」，硬是要與民意對著幹，即便犧牲全民健康，也要巴結美國，從而鞏固自己的政權。

這將是關鍵性的一役，但可以預卜的是，民進黨挾著立法院人數優勢，必定可輕騎過關，在野黨再如何奮勇抗爭，也終將挫敗於民進黨的「多數暴力」之下。

民進黨本就是以暴力起家的，蔡英文「暴力小英」的綽號，早就為人所共知，當初居於少數時，就擅於利用群眾強烈的暴力衝撞，攫奪了政權，而今更食髓知味，更將「群眾暴力」提升為「國家暴力」，利用表面上看似合法的手段，掩蓋其非法的本質，一方面以網軍肆虐，以「豬牛變色」的手法，委罪於前朝，而振振其辭的為其「今是昨非」作開脫；一方面則假借公權力，壓制反對的聲浪，甚至不惜動用司法，或是關閉媒體、或是展開訴訟；最後則是「戴著鋼盔往前衝」，簡直就是將民意當成最頑強的敵人，冒民意之大不韙，化行政命令為法規，強行通過表決。行政、司法、立法，三管齊下，無非就在為鞏固其政權作打算，絲毫不顧念平民百姓的死活。

何以一個如此霸道的政黨，最終竟能高高倨於民意之上，一言以蔽之，就是「縱容」和「隱忍」而已。縱容暴力、隱忍暴力，到最後，民眾就完全被其玩弄於股掌之間，恣肆其仇恨的言論，放縱其對強權的獻媚。

這是一個關鍵的時刻，面對如此倒行逆施、罔顧民意的政府，「今不為之計，其後將有所不可救者也」，雖然明知在一時之間無法無法撼動其分毫，但強力的抗爭，至少還能稍稍挫其凶燄，在野黨應該全面抵制，在議場之外，戰到最後一兵一卒，有死無退；在議場之外，展開一連串的罷免萊豬立委行動，鼓吹民眾對怙惡不悛、有黨無國的立委，展開最強烈的抗議與懲戒。但更重要的是，民眾不能夠再縱容、隱忍，必須體認到這不僅僅是與當代的我們休戚相關的大事，更攸關於我們後代子孫的成長，一定要勇敢站出來，用你們的聲音，用你們的行動，給予執政黨最強而有力的抗議。

立法院的大門前，早已一排排樹立起阻絕民意的拒馬了，但拒馬再高大，也阻擋不住民眾的怒潮；我們現在因少數而被多數的暴力所欺壓，但眾志成城，民進黨區區的60幾位委員，終究將會成為少數，70%以上的反對萊豬的力量，才是真正的多數。

12月24日，儘管因民進黨口口聲聲炫誇的防疫破了功，在野黨取消了相關的集會活動，但心動可以取代行動，呼籲所有不甘於被民進黨唬弄的民眾，就在今天，擺脫冗務，在網路上發出我們的怒吼，表現出我們不屈不撓的決心與意志。他們有鋼盔，我們有民意的長城！

（作者為台灣師範大學教授）