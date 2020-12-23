原來機組人員從國外回到台灣，是不需要強制隔離14天的。相信很多人如果自己本身不是從事航空業，也沒有親朋好友在航空業工作的話，在中央流行疫情指揮中心22日宣布台灣相隔253天，再次出現本土傳染的新冠肺炎案例的時候，應該都會覺得相當訝異。畢竟這位30多歲的女性本土案例之所以會出現，就是因為跟前兩日才宣布確診，但是已經傳染給另外兩位機師同仁的紐西蘭籍機師，在從疫情嚴重的美國入境台灣才居家隔離3天之後就有接觸，才會因此染疫。而這個猝不及防的震撼彈，無疑為一直以來以防疫成果自豪，並因此處於歲末年終慶祝氛圍之中的台灣，蒙上了一層陰影。

關於紐西蘭籍機師是一個超級感染源，既不配合疫調和防疫措施，致使其他組員以及境內國人受到感染，又在後續確診後不配合政府的安置管理，大概就不用多提了。因為這是個人防疫觀念和公德心的問題，現在罵他都已經太遲了。值得討論的是，我們對機組人員的檢疫規定是不是有重新檢視和修正的必要？按照今年6月7日交通部民航局頒布的「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，基本上機組員如果「入境時沒有出現症狀」，那麼機師在入境後的3天內，空服員在入境後的5天內，只要完成居家檢疫就可以外出。可是，問題就出在這個「入境時沒有出現症狀」。

前一陣子高雄才有一個案例，一位移工在入境之後的強制隔離期間，因為走出房門8秒鐘就被罰了10萬。這件事後來被CNN還有日本、南韓的媒體報導後，還被外國網友稱讚說台灣的防疫好確實。當初指揮中心會設計14天的強制隔離還祭出嚴格的罰則，不就是因為新冠病毒有所謂的潛伏期，所以才需要觀察這麼久嗎？可以理解，指揮中心和交通部之所以會放寬對航空業機組人員的要求，就是希望能夠維持航空業者的運作和生計。畢竟機組人員的人數有限，如果所有機組人員從國外入境台灣，都要隔離14天才能再上崗執勤，那航空公司應該很快就倒了。但是我們想問，當初決定放寬機組人員的居家檢疫時間和後續的追蹤回報，讓他們可以不受官方確實管理的官員，到底是對入境台灣機組員的防疫意識和公德心太有信心，還是只是沒想到這樣的檢疫手段會出錯？

台灣前期的防疫措施之所以做得好，是因為17年前SARS帶來的慘痛教訓。但顯然這場持久戰，已經遠超出目前在位的這些官員對付SARS的經驗。771案的擴散不容小覷，本土案例顯然出現破口，要怎麼擬定接下來的防疫政策，有必要全面檢視。

（作者為口譯工作者）