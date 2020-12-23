正常情況下，正常人都會避免自己有機會受辱，如果遇到自己可能沒面子的情況，會設法避免。但在近年來層出不窮的抵制親中企業事件中，我們可以看到台灣人似乎出現了「自找羞辱」的心理偏好。明知硬要企業選邊，企業會選擇打臉台灣，卻還是不屈不撓逼企業表態，「寧為玉碎不為瓦全」，這背後反應了什麼樣的心態，十分讓人玩味。

近日，華碩旗下電競品牌ROG日本分公司，原預定12月17日和日本虛擬直播公司Hololive旗下3位Vtubers合作進行直播活動。但卻因Hololive旗下Vtuber曾捲入辱華風波，遭ROG中國公司小編，在網路上公開嗆「刀已經架在老闆脖子上了」、「作為一家中國公司，更是要嚴肅對待此事，我們希望可以直接取消原定的直播」，態度很不客氣。

最終華碩選擇配合該名小編，取消日本公司的直播。為此華碩臉書被台灣網友灌爆，群情激憤的網友要華碩道歉，開除小編，但華碩不回應就是不回應，眾多台灣網路名人與民代也紛紛開嗆華碩。比方「鬼才阿水」就說，裝死是最笨的方式，立委高嘉瑜罵得更狠，說華碩中國小編超乎尋常的影響力，是否早有內部中共黨員透過所謂「紅色滲透」中國華碩的管理層，使其權力膨脹至能指揮日本分公司？又或者滲透的黑手也讓台灣華碩自我審查？

坦白說，這些對華碩的批判都有一定道理，中國小編確實態度大有問題，而華碩不回應網友的行為也沒這麼容易被台灣消費者忘記，也必然會引來台灣大眾「華碩已被紅色滲透」的懷疑。

但，這種窮追猛打，到底最終是想得到什麼？兩岸市場的巨大差距，注定了華碩不可能給出台灣人期待那種「痛打中國民族主義」的答案，硬要華碩表態，只會有「親中」這一種答案，這不是自取其辱嗎？自取其辱的事為何要做？

上一段的兩個問題，答案很簡單，就是現在的台灣社會流行「當受害者」。表面上看來，當受害者是一種很丟臉的事，是輸家，是失敗者，是物質或精神上受損的一方，大家都要當贏家而非輸家。但這種想法忽略了當受害者，也有受害者獨享的「好處」。

試想，今天你拚死拚活努力去在一場賽局中爭取勝利，那就是假設這是個公正的賽局。固然你有可能勝利，但如果失敗了，就是對自己實力的否定，就像是主動把自己的玻璃心送出去給別人打碎一般。相反的，如果能創造出一個加害者，把自己打造成被剝奪求勝機會的受害者，就能夠否定比賽的正當性，使自己的落敗反而有道德正當性。這樣的說法，你雖然永遠不能享受成功的果實，但自己的實力也永遠不可能被否定，因為自己是受害者，誰「敢」譴責受害者？誰「敢」要受害者為自己的失敗負責任？誰「敢」否認失敗者的能力？一切的責任都要由加害者負責。

也就是說，抵制、出征華碩，外人看起來像是台灣人在自取其辱。但既然這場忠誠度戰役，台灣注定不會勝，不如「寧為玉碎不為瓦全」，透過出征，逼華碩當加害者，「給台灣人一個痛快」，這種「辱」反而有助於替台灣人打造了一塊閃亮亮的受害者盾牌。台灣一切國際上的不如意，都可以解讀為是中國與賣台台商的加害造成的，台灣人是不公正比賽下的受害者，全世界都不准看低（本來實例很強但卻被作掉的）台灣人！

然而天不從人願的是，華碩斷然不可能給台灣人一個痛快，在國族敏感議題上進一步作任何表態。它必然是裝死到新聞整個過去。這樣一來就少了華碩官方否定台灣國格，親中賣台的直接證據（中國小編發言終究還是代表性有點不足），抵制起來還是不夠痛快。

好在鄉民的記憶力一向不好，過陣子就把目光轉到別的企業頭上去了，希望下一家企業「識相」一點，羞辱台灣更大更直接一點，好讓大家真正能作為受害者的「心理尊榮感」。（作者為網路媒體工作者）