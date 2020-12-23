民間反瘦肉精毒豬聯盟到美國在台協會下戰帖，蘇偉碩醫師邀請美國在台協會（AIT）處長酈英傑針對萊克多巴胺毒性進行科學討論。AIT表示：他們希望避免對此議題進行「泛政治化的爭論」，同時確保消費者取得所需資訊，使用他們能「放心享用美國食品」。

這個官腔官調的回應，使人想起：稍早之前，台中市長盧秀燕向AIT處長酈英傑當面表達「拒萊豬，但不反美」的態度，酈英傑擺出一張撲克臉，當場不作任何回應，事後AIT卻發布措辭強烈的新聞稿，批評「政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，引發毫無根據的焦慮。」行政院長蘇貞昌更是怒氣凜然，扣她一頂「破壞台美關係」的大帽子！

蘇醫師當然不敢承擔這樣的罪名，他在前往AIT請願時，還特別展示請朋友寫了一幅墨寶，表明心志：「台美老朋友，宜煮東坡肉；無萊賓主歡，一飲天美祿。」

蘇醫師的這幅俊逸書法可以感動中國人，可是老美卻不吃這一套。酈英傑既不想和他「共飲天美祿」，對他的無萊「東坡肉」也毫無興趣，而是讓他吃「閉門羹」！

酈英傑的倨傲態度令人想起2012年，高雄市長陳菊向前AIT處長司徒文當面表示反對進口萊牛，司徒文始終保持外交官風度，陳菊反覆說明，他轉而大笑，說美台關係不是只有萊牛問題，還有其他貿易關係需要進一步改善。

兩相比較，很多人會覺得奇怪，AIT前後兩任處長的姿態怎麼會差這麼多？蘇偉碩醫師以為美國是台灣的「老朋友」。他錯了

，當過總統的陳水扁曾經說過，台灣真正的統治者是「美國的軍政府」。說穿了，AIT 就是這個「軍政府」的代理人。

在馬英九執政時代，他採取「友美、和中」的政策，努力在美國和兩岸之間保持平衡，所以還能維持住「總統」的格局。蔡英文上台之後，採取一面倒的「抱緊美國大腿」政策，所以在一次又一次的「軍售案」中，美國是「吃人夠夠」；在「萊豬進口」案中，台灣是給「吃得死死」。大家不妨仔細觀察蔡英文處理台美關係的言行舉止，她究竟是像「總統」？還是像「總督」？

（作者為台灣大學心理系名譽教授）