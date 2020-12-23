西方最偉大的戰爭思想，或許是對於機率的認識吧！現實世界，只是過去所演進無數種可能的其中一個結果。因此西方軍事學院十分重視決策品質，錯誤決策之下，純粹由於幸運而成功，難以受到推崇。過去歐洲許多世紀競爭激烈，誰也不能絕對壓倒誰，必須斤斤計較每一個決定，甚至在模擬演習中，開炮擊中與否，都必須依據可能機率拋擲骰子，反覆推算至立於不敗之地，才敢對外用兵。

東方的戰爭思想雖然也講究機率，但重點在於朝廷廟算是否具有絕對勝算與壓倒性優勢。不平庸的君主，通常擁有9成的勝算把握，確定能夠達成政治目的，才會對外出兵。所以常常陳兵百萬，浪費資源，過度準備。

雖然未來台海局勢趨於平穩，萬一台海戰爭，且戰爭向北京方面的大量資源傾斜，那麼戰爭推進速度如何呢？若遲滯解放軍推進，戰爭向我方與美國方面逐漸傾斜，戰爭遲滯速度如何呢？美國人民願意立即耗費寶貴的舉國資源，投入壓倒性優勢在數天之內驅逐解放軍嗎？還是抓住難得機會，讓兩岸彼此反覆來回轟炸，造成一片廢墟，讓解放軍在此流血數月，耗盡對岸國力呢？

從這次疫情可以更明顯地看出答案，北京的戰略指導偏重於「全軍、速勝」，以周全的過度準備，快速決勝，並藉此保全生命與實力，而西方的基本考量依然不離「成本、成本、成本」。以此為鑑，台灣能不警惕乎？

回頭想想，東南亞國家微笑裝傻，迎合各方，保全百姓，也是個不錯的選擇，迴避別人算計你會被炸幾次，計算你可以犧牲多少百姓、想像你撐多久的機會。

節約軍費，永續研發支出，充實地方政府財政與治安，實為百姓之福。政府對軍費支出的高漲，只會明智的傻笑，狀似充滿慈悲，實則推民於戰爭淵藪，百姓不喜歡這麼窩囊。

相較近來北京對於澳洲、數年前對於越南，下手之狠，數十倍於台灣，以此觀之，北京的初衷真心想要武力侵台嗎？

升學考之前一年，怎麼可能想像大考緊張的心情呢？總是要等到考試當天才能體會啊！面對戰爭，準備好了嗎？

（作者為退役軍官，成功大學系統所博士候選人）