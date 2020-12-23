美國選舉人團投票，確認民主黨候選人拜登獲得306票打敗232票的共和黨現任總統川普當選總統，今天包括日本在內，各國加速建構與拜登政府的互動架構，準備迎接新時代的來臨。雖然前任首相安倍晉三和川普之間有過表層的密切私誼，但雲霄飛車般的川氏風格讓日本官方和一般日人感到十分陌生，拜登確定就任總統意味著熟悉的美國即將要回來，多數日人可鬆一口氣了。

不過至此，部分東亞人士還不願意接受選舉結果，唱和川普所提出的選舉不公之主張，譴責民主黨拜登作弊，他們在東京或台北個別舉辦「挺川滅共」游行。甭管美國在全球的影響力多大，不管雙邊的關係多密切，對日本或台灣來說，美國的選舉就是隔海鄰邦的家務事，根本沒立場也沒資格說三道四的。但有一批死忠川粉根本都不顧這些最基本的道理，從選前以比美國人還瞭解美國內情的口吻，砲轟特定候選人時絲毫不假以詞色，同時又高喊著支持另一位候選人，是相當奇特的心態。

死忠川粉也許認為川普是唯一能對抗中共的「鬥士」，以為川普連任，美國將來還繼續對中共強力施壓，如此才能維持心理上的平穩。毫無疑問，川普的表面反共姿態是贏得東亞川粉的重要因素，他們主張中共已滲透全球，連民主黨候選人也被中共收買。若川普無法連任，整個世界將被中共統治，且一切都完了。

但客觀情勢的演變來看，中共其實沒那麼厲害，美國的衰退和沒落才是真的很厲害。川普以「美國第一」的口號之下推動自我孤立，質疑諸多國際組織偏袒中共，陸續退出國際機制。這些國際組織原本是美國一手主導的，如今卻叫不動這些組織，表示在一國一票的運作模式之下，美國能提供的資源和影響力已大幅降低，這不只意味著中共的崛起膨脹，只是更顯示美國的衰退和沒落。另外，川普所採取的種種經貿措施，確實一時打擊到中國大陸，但同時也促使大陸強化不依靠美國的心態，同時也加深美國本身的困難，結果不致於讓大陸徹底屈服，美國卻還是無法重建昔日的優勢。加上於新冠肺炎所帶來的巨大衝擊，美國反而陷入全球最糟糕的處境，結果最後川普賠上了他的政權。

川普表面看似對台灣還不錯，但美國和中華民國恢復邦交了嗎？台灣加入聯合國了嗎？簽訂自由貿易協定了嗎？回顧它實際作為就知道，川普為了騷擾中共利用台灣，用舊武器跟台灣要不合理昂貴的保護費以外，他的所作所為的大部分都是以美國不必花大錢的口頭服務為主，實際作為並不多。

未來一段時間美國持續衰退的大趨勢不會有改變，但中共也不會取代美國，更不可能統治全球，頂多在東亞當龍頭，世界很有可能要迎接山頭林立、多元共治的時代。

對於美中關係未來發展，拜登的外交顧問坎博（Kurt Campbell）日前表示，他最終還是希望能夠看到台海兩岸之間進行某種程度上的對話，這一番話顯示，將來美國對兩岸關係能插手的空間和意願有限，兩岸之間的問題終須兩岸自己解決。此時川式海市蜃樓已經幻滅了，讓原本渴望川普連任的蔡政權和其支持者感到十分不安，如此也不奇怪。

不過台方不必過度擔心，拜登就任後美中之間的矛盾不會消失，美國還是不樂見中國重新崛起，因此，後川普時代美國還是會繼續使喚台灣。美國和其盟邦為何重視台灣？最好少說「台灣和美國共享自由民主的基本價值」等空話，美國在中東長期要好的盟邦是離自由民主相當遙遠的沙烏地阿拉伯，這顯示對美國來講，搞不搞民主並非重點，符不符合戰略利益才是關鍵。

台灣的戰略利用價值在於台灣是「中國」（吾未指中華人民共和國）的一部分，台灣是中共的心腹之患，利用台灣就能夠制衡、干擾中原政權，就是如此。未來美中纏鬥會持續一段時間，此時美國為了讓台灣繼續發揮干擾大陸的作用，不讓台灣真正離開「中國」的版圖。美國何時不反對台灣離開「中國」版圖？那就是美國已無力支撐這些既有秩序的時候了。

（作者為旅台日本資深媒體人）